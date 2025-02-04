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Шольц раскритиковал идею Трампа обменивать редкоземельные металлы Украины на помощь

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Олаф Шольц заявил, что ресурсы Украины нужны самой стране /Getty Images

Олаф Шольц заявил, что ресурсы Украины нужны самой стране Фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал идею Дональда Трампа, предусматривающую поставки в США украинских редкоземельных металлов в обмен на финансовую помощь. Об этом шла речь в его выступлении после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе 3 февраля, пишет Reuters.

Подробности

  • Шольц подчеркнул, что ресурсы Украины нужны самой стране. «Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны», – сказал канцлер.
  • «Было бы очень эгоистично и эгоцентрично использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны, отметил он.
  • В будущем Украине понадобится сильная армия и финансирование обновления страны, отметил Шольц. «Это большие задачи, если учесть огромные разрушения, происходящие в Украине. И именно поэтому я думаю, что было бы лучше, если бы ресурсы Украины использовались для хорошего будущего», – заявил канцлер Германии.

Контекст

США заинтересованы в украинских редкоземельных металлах, заявил 3 февраля Трамп. Он подчеркнул, что в вопросе урегулирования российско-украинской войны достигнут «большой прогресс». Трамп собирается заключить с властями Украины соглашение, согласно которому Киев будет получать от США помощь в обмен на редкоземельные металлы.

Один из пунктов плана победы президента Владимира Зеленского предполагал, что Украина поделится с западными партнерами важнейшими природными ресурсами. Речь идет о готовности Украины допустить западных инвесторов к разработке стратегических полезных ископаемых, таких как литий и титан. Почему это появилось в Плане победы, читайте в материале Forbes Ukraine.

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