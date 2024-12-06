Швеція та Данія закуплять партію БМП CV90 на $2,5 млрд, частина поїде в Україну

Швеція та Данія підписали контракт із компанією BAE Systems Hägglunds на закупівлю 205 бойових машин піхоти (БМП) CV9035 Mk III, частину з яких передадуть Україні. Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції 6 грудня. Загальна вартість угоди становить майже 25 млрд шведських крон (близько $2,5 млрд).

Деталі

Данія замовила 115 машин CV90 . Швеція придбає 50 одиниць для поповнення власного парку після передачі техніки Україні. Окремо 40 бойових машин фінансують для України спільно уряди обох країн.

. Швеція придбає 50 одиниць для поповнення власного парку після передачі техніки Україні. Окремо 40 бойових машин фінансують для України спільно уряди обох країн. Ця закупівля стала можливою завдяки раніше виділеним коштам у межах підтримки обороноздатності України.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що ці інвестиції сприяють підвищенню безпеки Європи та України, а також зміцнюють обороноздатність завдяки шведській військовій промисловості.

Контекст

Швеція обіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 75 млрд шведських крон (майже €6,5 млрд) протягом 2024–2026 років, що становить близько €2,2 млрд на рік.

Підтримка включає авіацію, протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, а також посилення морської безпеки, розмінування та безпілотні апарати. Крім того, Швеція зобовʼязалася допомогти в розвитку оборонно-промислового потенціалу України.

У вересні 2024 року Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на суму $443 млн, що включає гранатомети, протитанкову зброю та різне обладнання. З цієї суми близько $67 млн буде спрямовано на допомогу в боротьбі з безпілотниками.