Швеція та Данія закуплять партію БМП CV90 на $2,5 млрд, частина поїде в Україну

Швеція та Данія підписали контракт із компанією BAE Systems Hägglunds на закупівлю 205 бойових машин піхоти (БМП) CV9035 Mk III, частину з яких передадуть Україні. Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції 6 грудня. Загальна вартість угоди становить майже 25 млрд шведських крон (близько $2,5 млрд).
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Деталі
- Данія замовила 115 машин CV90. Швеція придбає 50 одиниць для поповнення власного парку після передачі техніки Україні. Окремо 40 бойових машин фінансують для України спільно уряди обох країн.
- Ця закупівля стала можливою завдяки раніше виділеним коштам у межах підтримки обороноздатності України.
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що ці інвестиції сприяють підвищенню безпеки Європи та України, а також зміцнюють обороноздатність завдяки шведській військовій промисловості.
Контекст
Швеція обіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 75 млрд шведських крон (майже €6,5 млрд) протягом 2024–2026 років, що становить близько €2,2 млрд на рік.
Підтримка включає авіацію, протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, а також посилення морської безпеки, розмінування та безпілотні апарати. Крім того, Швеція зобовʼязалася допомогти в розвитку оборонно-промислового потенціалу України.
У вересні 2024 року Швеція оголосила новий пакет допомоги Україні на суму $443 млн, що включає гранатомети, протитанкову зброю та різне обладнання. З цієї суми близько $67 млн буде спрямовано на допомогу в боротьбі з безпілотниками.
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