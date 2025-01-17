«Зробимо все, щоб зробити світ більш мирним». Дональд Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову (доповнено)

Голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом, пише Xinhua 17 січня. Розмова відбулася за три дні до інавгурації Трампа.

Ключові факти

Доповнено. Під час розмови йшлося, зокрема, про ситуацію в Україні та на Близькому Сході, повідомило Центральне телебачення Китаю. Сі також висловив сподівання, що США «поставляться з обережністю» до питання Тайваню.

Під час розмови йшлося, зокрема, про ситуацію в Україні та на Близькому Сході, повідомило Центральне телебачення Китаю. Сі також висловив сподівання, що США «поставляться з обережністю» до питання Тайваню. Трамп у соцмережі TruthSocial назвав дзвінок «дуже хорошим як для Китаю, так і для США». «Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо негайно. Ми обговорили баланс торгівлі, фентаніл, TikTok і багато інших тем. Голова Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним», – написав Трамп.

За декілька годин до цієї розмови МЗС Китаю повідомило, що Пекін направляє віце-президента Хань Чжена на урочистості у США 20 січня – це перший випадок, коли китайський високопосадовець буде присутній на інавгурації президента США.

«Ми готові працювати з новим урядом США для зміцнення діалогу та комунікації, належного врегулювання розбіжностей, розширення взаємовигідного співробітництва, спільного розвитку стабільних, здорових та стійких китайсько-американських відносин та пошуку правильного шляху для двох країн до порозуміння», – заявив представник міністерства, оголошуючи про рішення 17 січня, пише South China Morning Post.

За даними Financial Times, це перша телефонна розмова Трампа з Сі після його виходу з Білого дому в 2021 році. Нова команда Трампа з національної безпеки контактувала з офіційними особами в Пекіні, але дзвінок між китайським лідером та новим президентом США знаменує собою першу пряму розмову між ними за чотири роки.

Водночас CNN повідомляла, що після президентських виборів у США у листопаді 2024-го Сі дзвонив Трампу, щоб привітати його із перемогою.

Контекст

Обраний президент Дональд Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію, але той відмовився.

Сі їздив за кордон із державними візитами та самітами, але він не був присутній на коронації короля Карла III, не був на похороні королеви Єлизавети II або на поминальній службі за Нельсоном Манделою. Натомість він відправляв замість себе віце-президентів. Хань був спеціальним представником на коронації короля Карла III.