Погрози Трампа ввести мита викликають збій у глобальному ланцюжку поставок. Бізнес вважає торгову війну головним ризиком для економіки

Компанії зі США та Європи переміщують замовлення та вивчають можливість підвищення цін, тоді як китайські фабрики шукають покупців в інших місцях після погроз обраного президента США запровадити нові мита, пише Bloomberg 27 грудня.

Ключові факти

У всьому світі компанії не чекають на день інавгурації 20 січня, щоб дізнатися, які країни, продукти або тарифні ставки будуть оголошені в широко анонсованих торгових війнах Трампа. Одна лише загроза введення мит провокує хаос, через який світова торгова система стає схильною до проблем, обтяженою вищими витратами і вразливою до збоїв.

Згідно з опитуванням Oxford Economics, проведеним серед 156 підприємств з 26 листопада по 10 грудня, 65% респондентів заявили, що глобальна торговельна війна є головним ризиком для світової економіки протягом наступних двох років, 38% опитаних вказали на протистояння Росії і НАТО і 14% – конфлікт Китаю та Тайваню.

Деякі компанії роблять замовлення на випередження. Інші шукають нових постачальників або, якщо це неможливо, переглядають існуючі умови. Загальна тенденція: відновлення стресу супроводжується вищими витратами у вигляді великих запасів, дорожчої прискореної доставки чи ризику з неперевіреними партнерами. За словами підприємців, прибуток постраждає, а витрати зменшаться в інших місцях, втім, зрештою за все заплатять споживачі.

Проблема в тому, що, незважаючи на всі запобіжні кроки, немає гарантії, що стратегії, які допомогли деяким компаніям витримати першу торгову війну Трампа, спрацюють і цього разу. Як показала погроза Трампа наприкінці листопада ввести додаткові 10% мита на товари з Китаю і 25% мита на всі продукти з Мексики та Канади, цього разу в поле його зору потрапили як союзники, так і противники.

У портах Китаю спостерігалося двозначне зростання контейнерообігу за два тижні після виборів, і воно збільшилося ще більше, майже на 30% на другий тиждень грудня. Міжнародні вантажні авіарейси збільшувалися щонайменше на третину щотижня з середини жовтня, і економісти очікують, що це продовжиться, оскільки клієнти поспішають завантажувати замовлення.

Контекст

26 листопада Дональд Трамп заявив, що введе мита у розмірі 25% на весь імпорт із Канади та Мексики та додаткові 10% на китайські товари, звинувативши ці країни у потуранні нелегальній імміграції та наркоторгівлі. Таким чином він підтвердив ключову передвиборчу обіцянку, яка може істотно вплинути на торгівлю.

Економісти прогнозують, що мита такого масштабу призведуть до збільшення цін для покупців у США, оскільки імпортери зазвичай перекладають частину видатків на споживачів. За оцінками Інституту міжнародної економіки Петерсона, тарифи Трампа коштуватимуть середньостатистичній американській родині приблизно $2600 на рік.

Китай назвав заяви «безвідповідальними», Мексика попередила про шкоду для людей, а Канада наголосила на своїй важливості як ключового торгового партнера США. Експерти наголошують, що поки незрозуміло, чи будуть ці погрози реалізовані, чи це лише тактика Трампа напередодні повернення до влади.

20 грудня Трамп попередив ЄС, що блок має взяти на себе зобовʼязання закуповувати великі обсяги американської нафти і газу, інакше йому доведеться зіткнутися з митами. Це його перший випад проти Брюсселя після перемоги на виборах. ЄС відчайдушно намагається уникнути торгової війни з Трампом і провів останній місяць, намагаючись придумати можливі способи уникнути мит за рахунок збільшення закупівель американських товарів, таких як скраплений природний газ або сільськогосподарська продукція.