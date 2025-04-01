Оцінка статків Ахметова зросла вдвічі. Американський Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Хто з українців потрапив до списку

Forbes USA оновив рейтинг найбагатших людей світу . Що змінилося за рік?

Найзаможнішим з українців залишається власник ДТЕК та «Метінвесту» Рінат Ахметов: оцінка його статків зросла вдвічі. Загалом у рейтингу – семеро українських доларових мільярдерів.

Ахметов – на 390-й позиції у глобальному рейтингу. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд.

Статки Ахметова зросли, зокрема, завдяки зростанню виторгу підприємств холдингів «Метінвест» та ДТЕК, що вплинуло на їхню ринкову вартість. Серед інших чинників – суттєве зростання оцінки вартості банку ПУМБ на тлі стабільної роботи банківської системи; дооцінка грошових заощаджень, отриманих як дивіденди від підконтрольних бізнесів; спуск на воду 139-метрової яхти Luminance, вартість якої оцінюється у $500 млн. Вона, ймовірно, належить Ахметову.

Статки Віктора Пінчука, який посів 1141-ше місце, збільшилися на 60% (або на $1,2 млрд) – до $3,2 млрд. Зростання статків Пінчука зумовлене, зокрема, покращенням фінансових результатів трубного холдингу Інтерпайп, газовидобувної GeoAlliance та переоцінкою їхньої ринкової вартості. Серед іншого – відбулася дооцінка особистих заощаджень у формі нерухомості, грошових коштів та інших цінностей.

До рейтингу повернувся Петро Порошенко, посівши 1947-ме місце. Його статки оцінюються у $1,8 млрд.

Ще одне повернення – Андрій Веревський. Зі статками $1,4 млрд він посів 2356-ту сходинку. Його повернення до списку повʼязане з недавнім зростанням капіталізації підконтрольного холдингу Kernel.

2623-тє місце зі статками $1,2 млрд ділять відразу троє українців – Вадим Новинський, Костянтин Жеваго та Влад Яценко, який також цьогоріч повернувся до рейтингу. Статки Новинського і Жеваго залишилися на минулорічному рівні.

Співвласник так званої групи «Приват» Геннадій Боголюбов, який зі статками в $1 млрд торік зайняв 2692-ге місце, вибув зі списку.