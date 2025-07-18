Словаччина підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, заявив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо у вечірньому зверненні 17 липня. За його словами, він досяг домовленостей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо гарантій для Словаччини, які стосуються цін на газ.

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«Гарантії охоплюють ціни на газ, можливий дефіцит, транспортні витрати, а також заходи на випадок кризової ситуації з високими цінами та нестачею газу, доки діє заборона на імпорт російського газу», – зазначив прем’єр.

Він додав, що подальше блокування санкційного пакету було б «контрпродуктивним» і завдало б шкоди інтересам Словаччини.

Водночас Фіцо назвав план ЄС щодо припинення імпорту російського газу «безглуздим» і заявив, що Братислава розпочне новий етап протистояння з ЄС у цьому питанні.

Контекст

17 червня Єврокомісія запропонувала повністю припинити імпорт російських нафти та газу до кінця 2027 року. Згідно з пропозицією, укладання нових контрактів на постачання російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року.

23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та Словаччина не підтримуватимуть 18-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, обидві країни виступають проти плану ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв.

Пізніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зазначив, що Словаччина готова підтримати 18-й пакет санкцій за умови надання «гарантій» та фінансової підтримки у розмірі €20 млрд для пом’якшення наслідків відмови від російських енергоресурсів.

16 липня ЄС запропонував Словаччині певні «гарантії» в обмін на підтримку санкцій проти Росії. Проте прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що всі політичні партії країни вважають ці гарантії недостатніми. Він запропонував, щоб Словаччина отримала виняток, який дозволив би продовжити контракт із російським «Газпромом» до 2034 року, коли закінчується його дія. За словами Фіцо, Єврокомісія наразі «принципово» відхиляє цю вимогу, оскільки вона суперечить санкційній політиці проти Росії.

Того ж дня Словаччина попросила відкласти голосування в ЄС щодо 18-го пакету санкцій.