Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію попри заяви премʼєра Фіцо

Компанія SEPS – державний оператор системи передачі електроенергії Словаччини – продовжить забезпечувати екстрені постачання електроенергії в Україну. Про це пише місцеве видання iRozhlas з посиланням на заяву компанії.

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SEPS не порушуватиме умови договору з «Укренерго», попри погрози премʼєр-міністра Роберта Фіцо припинити підтримку, зазначило видання.

Словацький оператор продовжить забезпечувати транскордонну передачу електроенергії не лише в Україну, а й по всіх інших пунктах у стандартному режимі.

Договір між SEPS та «Укренерго» було укладено на рік весною 2024 року. Він передбачає постачання електроенергії потужністю до 150 мегават у разі екстрених запитів від України

За перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну досяг 2,43 терават-години, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Контекст

З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.

Донедавна РФ щорічно транспортувала через українську ГТС близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись ключовим постачальником для цих країн.

Україна пропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від зупинки транзиту російського газу та допомогу з пошуком альтернативних поставок із ЄС, але Фіцо відмовився, заявляв Зеленський. Президент України вважає, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником Кремля Путіним і словацький премʼєр «бореться за гроші», переслідуючи особисті інтереси.

29 грудня Фіцо звернувся до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із скаргами на президента Зеленського через відмову України продовжувати транзит російського газу з 2025-го.

Фіцо погрожував Україні заходами у відповідь на припинення транзиту. За словами політика, Братислава у разі потреби припинить постачання електроенергії, або «домовиться про інший напрямок дій».