Україна за 2024 рік збільшила імпорт електроенергії в 5,5 разів, частка Угорщини – 39%

Україна у 2024 році збільшила імпорт електроенергії в 5,5 разів, порівняно з 2023 роком – до 4,4 млн МВтгод. Найбільше було імпортовано з Угорщини. За результатами року Україна є нетто-імпортером, свідчать дані моніторингу ExPro Electricity .

Деталі

Угорщина зайняла 39% у структурі імпорту за весь рік, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.

Пік імпорту був у червні, коли було поставлено сумарно понад 850 000 МВт-год. Збільшення поставок було зумовлено сприятливою ціновою ситуацією на сусідніх ринках електроенергії.

У грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,6 рази, у порівнянні з листопадом 2024 р., – до понад 430 000 МВтгод.

Угорщина надалі займає найбільшу частку у структурі імпорту – 35%. На другому місці Словаччина, з 25%. Найбільше за місяць зріс імпорт з Угорщини, в 4 рази – до 152 000 МВтгод.

Експорт електроенергії у 2024 році залишився майже на рівні 2023 року – 366 000 МВтгод. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні – 154 000 МВтгод.

Таким чином, за результатами 2024-му Україна є нетто-імпортером.

Контекст

З 1 грудня максимальна потужність імпорту електроенергії з країн ЄС зросла з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, це стало можливим завдяки домовленостям між Україною та ЄС.

Імпорт електроенергії залишається критично важливим для стабільності енергосистеми в умовах дефіциту через постійні обстріли. Україна також отримала гарантовані 250 МВт у режимі аварійної допомоги.

Енергосистема України пережила в 2024 році 12 масованих атак. Росія випустила по українських енергообʼєктах 708 ракет і 839 дронів вартістю $5,6 млрд, за розрахунками Forbes.

Найбільше РФ витратилась на атаку 26 серпня: 109 дронів і 127 ракет обійшлися у близько $1,3 млрд. Сили ППО тоді збили 102 ракети та 99 дронів. Значних пошкоджень зазнали підстанції «Укренерго» та інфраструктура підземних газових сховищ.

Внаслідок атак 22, 29 березня та 11 квітня ДТЕК втратив 80% своїх теплоелектростанцій, «Центренерго» – 100%, постраждала Дніпровська ГЕС. ППО під час цих атак збила понад 70% ракет і дронів.

Атаки сотнями ракет і дронів не змогли занурити Україну в темряву. Як енергосистема уникнула блекауту та що варто покращити у 2025-му, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.