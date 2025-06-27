Словаччина відмовилася підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії на засіданні послів країн ЄС 27 червня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дипломатичні джерела.

Деталі

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо не дав політичної згоди на саміті лідерів ЄС, а подальші дискусії на рівні послів також не принесли результату. Ще до початку обговорень Братислава попередила, що не підтримає санкції, і наголосила, що переговори мають перейти на вищий рівень.

В день саміту, 26 червня, Фіцо провів окрему зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У дипломатичній записці йдеться, що зустріч «наблизила сторони до задовільного рішення», однак позиція Братислави залишається незмінною.

3 липня, сказано в записці, Словаччина очікує на візит «високопоставленого чиновника Єврокомісії» для подальших дискусій довкола попередньо погодженого робочого плану. «До того часу наша позиція щодо 18-го пакету санкцій залишатиметься незмінною», – заявила словацька делегація в ЄС.

Контекст

10 червня Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, націлений на доходи Москви від енергоносіїв, її банки та військову промисловість.

У відповідь премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не підтримає пакет санкцій. Словаччина, як і Угорщина, критично ставиться до планів ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і вимагає гарантій, які дозволять уникнути енергетичної кризи в країні.