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Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Роберт Фіцо /Getty Images

Роберт Фіцо Фото Getty Images

Словаччина відмовилася підтримати 18-й пакет санкцій проти Росії на засіданні послів країн ЄС 27 червня, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дипломатичні джерела.

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Деталі

  • Прем’єр-міністр Роберт Фіцо не дав політичної згоди на саміті лідерів ЄС, а подальші дискусії на рівні послів також не принесли результату. Ще до початку обговорень Братислава попередила, що не підтримає санкції, і наголосила, що переговори мають перейти на вищий рівень.
  • В день саміту, 26 червня, Фіцо провів окрему зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. У дипломатичній записці йдеться, що зустріч «наблизила сторони до задовільного рішення», однак позиція Братислави залишається незмінною.
  • 3 липня, сказано в записці, Словаччина очікує на візит «високопоставленого чиновника Єврокомісії» для подальших дискусій довкола попередньо погодженого робочого плану. «До того часу наша позиція щодо 18-го пакету санкцій залишатиметься незмінною», – заявила словацька делегація в ЄС.

Контекст

10 червня Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, націлений на доходи Москви від енергоносіїв, її банки та військову промисловість.

У відповідь премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не підтримає пакет санкцій. Словаччина, як і Угорщина, критично ставиться до планів ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і вимагає гарантій, які дозволять уникнути енергетичної кризи в країні.

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