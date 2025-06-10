Європейський Союз у рамках вісімнадцятого пакету санкцій проти Росії планує запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб і 33 юридичних осіб. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на відповідний документ.

Деталі

Санкції спрямовані на скорочення енергетичних доходів Росії та послаблення її військової промисловості. До списку пропонується включити компанії, пов’язані з «тіньовим флотом» Росії, зокрема з ОАЕ, Маврикію та Гонконгу, а також капітана одного з таких суден, що вже перебуває під санкціями ЄС.

Крім того, під обмеження можуть потрапити дві нафтотрейдингові мережі з ОАЕ, які підтримують російський нафтовий сектор, та дві китайські компанії, що постачають товари для російських військових дій в Україні.

ЄС також пропонує знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, щоб обмежити доходи Росії від енергетики.

Контекст

23 травня 2025 року Єврокомісія оголосила про плани провести закриті консультації з країнами-членами ЄС щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Раніше президент США Дональд Трамп зазначав, що зниження світових цін на нафту, на його думку, може сприяти завершенню повномасштабної війни Росії проти України.

Тим часом Велика Британія закликала країни G7 підтримати зниження цінової стелі на російську нафту, підкреслюючи, що це необхідно для посилення тиску на президента РФ Володимира Путіна задля припинення агресії проти України.