Smart Energy може знову зупинити видобуток через анулювання ліцензій

Держгеонадра 11 листопада розглядатиме рішення про зупинку ліцензій Smart Holding, каже Іван Герасимович, CEO Smart Holding. Причина – Володимир Зеленський наклав санкції на кіпрських трасті компаній, яким Вадим Новинськи передав активи в управління, йдеться у статті Forbes .

Деталі

Вадин Новинський – один з найбагатших українців зі статками в 1,2 млрд, за оцінкою американського Forbes у квітні 2024-го. А також – колишній громадянин РФ і багаторічний спонсор УПЦ Московського патріархату. Через фінансування російської церкви, Володимир Зеленський в грудні 2022-го увів в дію рішення РНБО про санкції проти Новинського

Щоб захистити бізнес, Новинський передав свої активи у кіпрські Smart Trust і Step Trust.

Проте у квітні 2023-го Мінʼюст скасував передачу. Як наслідок, Smart Energy зупинила видобуток на своїх родовищах у Харківській області. Держгеонадра анулювала її ліцензії 12 квітня та 4 травня 2023-го.

На якій підставі Міністерство юстиції скасувало передачу активів? Причина – скарга компанії «Амстор Трейд» яка заявила: передача активів порушує її права.

Спочатку Господарський суд, а у вересні 2024-го Північний апеляційний суд став на сторону Smart Holding, визнав дії Мінʼюсту незаконними та постановив поновити кіпріотів у реєстрі власниками активів «Смарту». Аргументація суду – «Амстор Трейд» не має жодного відношення до Smart Holding і права цієї компанія ніяк не було порушено при передачі активів у трасти.

Проте, 8 жовтня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкції на кіпрських трасті компаній Новинського. Тепер Smart Holding знову може втратити ліцензії на видобуток.

Контекст

У 2021-му Smart Energy входила до першої пʼятірки найбільших приватних газовидобувних компаній. Тепер вона бореться за місце у першій десятці.

Smart Energy має ліцензії на видобуток газу у Полтавський та Харківській областях. У 2021-му група видобула 390 млн кубометрів газу. У 2023-му результати у 2,6 раза гірші – 150 млн куб. м. Smart Energy продовжувала видобувати на двох ліцензіях компанії Enwell Energy. Лістинг на лондонській біржі захистив цю компанію від блокування.

Тільки протягом опалювального сезону, до березня 2024-го Україна втратить понад 60 млн кубометрів газу, які не будуть видобуті через зупинку ліцензій, каже CEO групи Герасимович. Крім цього компанія зупинить заплановані інвестиції у 1,14 млрд грн у видобуток газу.