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SoftBank планує інвестувати понад $1 трлн у ШІ-парки в США

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

SoftBank Group Corp. планує створити індустріальні парки для штучного інтелекту по всій території США та розглядає можливість інвестувати понад $1 трлн. Про це пише Nikkei 28 березня.

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Деталі 

  • Засновник і генеральний директор компанії Масаїсі Сон має намір відвідати США, щоб обговорити свої ідеї про такі індустріальні парки, пише видання.
  • Зазначається, що на об’єктах, ймовірно, використовуватимуться роботи з штучним інтелектом, які працюватимуть автономно через дефіцит робочої сили в країні.

Контекст

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував створення проєкту Stargate, який об’єднає технологічних лідерів OpenAI, SoftBank та Oracle для розвитку інфраструктури штучного інтелекту. 

На старті партнери вкладуть $100 млрд, а в перспективі кількох років планують збільшити інвестиції до $500 млрд. Stargate зосередиться на побудові фізичної та цифрової бази для ШІ нового покоління, зокрема на розгортанні мережі дата-центрів по всій території США.

Очікується, що проєкт забезпечить близько 100 000 нових робочих місць у країні. Перший об’єкт компанії площею 1 млн квадратних футів уже зводиться в Техасі.

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