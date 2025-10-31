SpaceX отримає $2 млрд на розробку супутників, здатних відстежувати ракети та літаки в рамках проєкту «Золотий Купол» президента США Дональда Трампа. Про це пише WSJ з посиланням на обізнані джерела.

Деталі

Фінансування було включено до закону про податки та витрати, підписаного Трампом у липні, але не пов’язувалося публічно з конкретним підрядником. Запланована система «індикатора рухомих повітряних цілей» може зрештою включати до 600 супутників, зазначили деякі джерела.

Компанія під керівництвом Ілона Маска, за словами обізнаних осіб, відіграватиме ключову роль у двох інших супутникових мережах Пентагону. Одна з них, відома як Milnet, забезпечуватиме передачу чутливих військових комунікацій, а друга – супутники для відстеження наземних транспортних засобів.

Зростання впливу SpaceX у сфері майбутніх супутникових флотів є ще одним свідченням посилення ролі компанії в національній безпеці США.

Урядовці описують «Золотий Купол» як складну систему супутників та інших технологій, здатну знищувати ракети до влучання в ціль. Пентагон оприлюднив небагато деталей щодо функціонування ракетного щита. Великі контракти на «Золотий Купол» ще не укладено, поки триває планування витрат.

Законодавці та представники галузі очікують додаткової інформації від Пентагону протягом найближчих тижнів.

Контекст

У травні президент США Дональд Трамп схвалив програму протиракетної оборони «Золотий купол» вартістю $175 млрд, призначивши її керівником генерала Космічних сил Майкла Гетлайна. Ініціатива, запущена в січні, орієнтована на нейтралізацію загроз з боку Китаю та Росії.

Проєкт передбачає створення орбітальної мережі з сотень супутників для виявлення, супроводження та можливого знищення ракет. Трамп назвав «Золотий купол» ключовим елементом своєї оборонної стратегії для захисту Сполучених Штатів. Канада висловила бажання долучитися до програми; офіс прем’єр-міністра Марка Карні підтвердив, що ведуться перемовини про модернізацію NORAD і участь Канади через нове безпеково-економічне партнерство зі США.

За словами Трампа, система запрацює до січня 2029 року, проте фахівці сумніваються в реальності таких термінів і бюджету. Конгресійське бюджетне управління оцінює, що за 20 років витрати на проєкт можуть перевищити $831 млрд.