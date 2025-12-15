Керівництво SpaceX розпочало процес відбору інвестиційних банків Волл-стріт, які консультуватимуть компанію під час підготовки до первинного публічного розміщення акцій (IPO). Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
- За їхніми словами, вже наступного тижня інвестбанки мають представити свої пропозиції в межах так званого bake-off – це стане найконкретнішим кроком ракетобудівної компанії на шляху до потенційно рекордного IPO.
- SpaceX поінформувала співробітників, що готується до можливого виходу на біржу у 2026 році, писало The Wall Street Journal. Фінансовий директор компанії Брет Джонсен у внутрішньому повідомленні зазначив, що «за умови бездоганного виконання планів і сприятливої ринкової кон’юнктури публічне розміщення може залучити значний обсяг капіталу».
- Водночас Джонсен наголосив, що рішення про лістинг і його строки залишаються «вкрай невизначеними».
Контекст
ІРО SpaceX стало несподіванкою для частини людей, близьких до компанії. SpaceX працює понад 20 років і перетворилася на ключового підрядника уряду США, здійснюючи запуски супутників і астронавтів. Оцінка компанії стабільно зростала, а останнім часом її додатково підтримало розширення клієнтської бази супутникового інтернет-сервісу Starlink.
Раніше цього місяця WSJ повідомляв, що SpaceX також готує вторинний продаж акцій, у межах якого компанію можуть оцінити приблизно в $800 млрд – удвічі більше, ніж $400 млрд влітку цього року.
Американський ринок IPO поступово відновлюється після кількох років затишшя, і інвестбанкіри з оптимізмом дивляться на 2026 рік – незалежно від того, відбудеться чи ні потенційно масштабне розміщення SpaceX.
