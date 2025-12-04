Гендиректор OpenAI Сем Альтман вів переговори про інвестиції або партнерство з американською ракетною компанією Stoke Space, що могло б поставити його у пряму конкуренцію з Ілоном Маском, пише WSJ. Альтман давно цікавиться будівництвом дата-центрів у космосі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За даними співрозмовників видання, Альтман улітку звертався до мінімум одного виробника ракет – Stoke Space, а восени розмови активізувалися. Серед варіантів обговорювалися кілька етапів інвестицій OpenAI, які зрештою дали б компанії контроль над стартапом. Загальний обсяг таких вкладень міг би сягати кількох мільярдів доларів, зазначило видання.
- Зараз представники OpenAI заявляють, що перемовини призупинені. Одна з можливих причин – ініціатива з’явилася на тлі зростання тиску на OpenAI. Компанія підписала угоди на сотні мільярдів доларів для нарощування потужностей обчислювальної інфраструктури, але не представила чіткого плану фінансування цих проєктів.
- Після втрати частки ринку на користь Google Gemini OpenAI оголосила «код червоний» для покращення ChatGPT. Компанія відкладає запуск нових продуктів, включно з рекламою, і тимчасово переводить співробітників на роботу над чатботом.
- Альтман давно цікавиться будівництвом дата-центрів у космосі, припускаючи, що потреба в енергії для ШІ може зробити земні ресурси недостатніми. Орбітальні дата-центри, за задумом прихильників, дозволили б використовувати сонячну енергію без обмежень.
- Stoke Space, заснована колишніми інженерами Blue Origin, розробляє повністю багаторазову ракету Nova – напрям, у якому вже домінує SpaceX і працюють Blue Origin та Rocket Lab.
- Потенційний союз зі Stoke міг би поглибити конкуренцію між Альтманом і Маском, який розвиває як SpaceX, так і власний ШІ-стартап xAI.
Контекст
Ракетний проєкт обговорювався, коли ринок був максималістично позитивно налаштований до ШІ. У вересні–жовтні Альтман оголосив масштабні партнерства з Oracle, Nvidia, AMD та іншими для створення гігантських центрів обробки даних. Але за останній місяць інвесторський оптимізм знизився: акції Oracle впали на 19%, Nvidia – на 13%. Nvidia заявила, що угода з OpenAI на $100 млрд ще не завершена.
OpenAI лише за останні місяці взяла на себе майже $600 млрд нових зобов’язань, тоді як її очікувана виручка за рік становить близько $13 млрд.
Альтман має великий інвестпортфель – понад 400 компаній. Він продовжує підтримувати масштабні інфраструктурні проєкти через OpenAI: цього року компанія зобов’язалася інвестувати $18 млрд у проєкт Stargate разом із SoftBank.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.