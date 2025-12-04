Гендиректор OpenAI Сем Альтман вів переговори про інвестиції або партнерство з американською ракетною компанією Stoke Space, що могло б поставити його у пряму конкуренцію з Ілоном Маском, пише WSJ . Альтман давно цікавиться будівництвом дата-центрів у космосі.

Деталі

За даними співрозмовників видання, Альтман улітку звертався до мінімум одного виробника ракет – Stoke Space, а восени розмови активізувалися. Серед варіантів обговорювалися кілька етапів інвестицій OpenAI, які зрештою дали б компанії контроль над стартапом. Загальний обсяг таких вкладень міг би сягати кількох мільярдів доларів, зазначило видання.

Зараз представники OpenAI заявляють, що перемовини призупинені. Одна з можливих причин – ініціатива з’явилася на тлі зростання тиску на OpenAI. Компанія підписала угоди на сотні мільярдів доларів для нарощування потужностей обчислювальної інфраструктури, але не представила чіткого плану фінансування цих проєктів.

Після втрати частки ринку на користь Google Gemini OpenAI оголосила «код червоний» для покращення ChatGPT. Компанія відкладає запуск нових продуктів, включно з рекламою, і тимчасово переводить співробітників на роботу над чатботом.

Альтман давно цікавиться будівництвом дата-центрів у космосі, припускаючи, що потреба в енергії для ШІ може зробити земні ресурси недостатніми. Орбітальні дата-центри, за задумом прихильників, дозволили б використовувати сонячну енергію без обмежень.

Stoke Space, заснована колишніми інженерами Blue Origin, розробляє повністю багаторазову ракету Nova – напрям, у якому вже домінує SpaceX і працюють Blue Origin та Rocket Lab.

Потенційний союз зі Stoke міг би поглибити конкуренцію між Альтманом і Маском, який розвиває як SpaceX, так і власний ШІ-стартап xAI.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Ракетний проєкт обговорювався, коли ринок був максималістично позитивно налаштований до ШІ. У вересні–жовтні Альтман оголосив масштабні партнерства з Oracle, Nvidia, AMD та іншими для створення гігантських центрів обробки даних. Але за останній місяць інвесторський оптимізм знизився: акції Oracle впали на 19%, Nvidia – на 13%. Nvidia заявила, що угода з OpenAI на $100 млрд ще не завершена.

OpenAI лише за останні місяці взяла на себе майже $600 млрд нових зобов’язань, тоді як її очікувана виручка за рік становить близько $13 млрд.

Альтман має великий інвестпортфель – понад 400 компаній. Він продовжує підтримувати масштабні інфраструктурні проєкти через OpenAI: цього року компанія зобов’язалася інвестувати $18 млрд у проєкт Stargate разом із SoftBank.