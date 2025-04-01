SpaceX запустила першу полярно-орбітальну місію Fram2 (фото, відео)

Компанія SpaceX Ілона Маска 31 березня відправила команду із чотирьох приватних астронавтів на чолі з криптовалютним підприємцем Чуном Ваном на орбіту Землі, повідомляє компанія. Вони вперше пролетять новою траєкторією – від полюса до полюса.

Ключові факти

Falcon 9 запустив Fram2 на полярну орбіту зі стартового комплексу в Космічному центрі імені Кеннеді NASA у Флориді.

Під час своєї багатоденної місії екіпаж досліджуватиме Землю з полярної орбіти та вперше пролетить над полярними регіонами Землі. Екіпаж проведе 22 дослідження, спрямовані на розвиток можливостей людства для довгострокового дослідження космосу та розуміння здоровʼя людини у космосі.

Протягом усього часу перебування Fram2 на орбіті екіпаж планує зробити перший рентгенівський знімок у космосі, виконати дослідження вправ для підтримки мʼязової та скелетної маси та вирощувати гриби в умовах мікрогравітації.

Після безпечного повернення на Землю екіпаж планує вийти з космічного корабля Dragon без додаткової медичної та операційної допомоги, допомагаючи дослідникам охарактеризувати здатність астронавтів виконувати функціональні завдання без сторонньої допомоги після коротких та тривалих періодів перебування у космосі.

Мальтійський інвестор Чун Ван, магнат китайського походження, який заснував компанію з майнінгу біткоїнів, є спонсором та командиром місії SpaceX, пише Reuters.

До нього приєдналися норвезька кінорежисерка Янніке Міккельсен, яка спеціалізується на кінематографії віртуальної реальності, німецька дослідниця робототехніки та полярна вчена Рабеа Рогге та Ерік Філіпс, австралійський авантюрист Ерік Філіпс, який вирушав до амбітних лижних експедицій до суворих полярних регіонів Землі.

Фото: SpaceX

Контекст

Місія Fram2 є шостим приватним польотом астронавтів SpaceX і є останнім новим зусиллям компанії, яке розширює її домінування на світовій арені пілотованих космічних польотів.

Fram2 — це 16-а за рахунком пілотована місія з використанням багаторазового корабля Crew Dragon, розробленого SpaceX за фінансової підтримки NASA для забезпечення доставки астронавтів американського космічного агентства на Міжнародну космічну станцію і назад.

SpaceX і її корабель Dragon домінують на ринку приватних орбітальних космічних польотів, в області, де основним джерелом попиту спочатку була невелика група багатих туристів. Dragon — єдина у світі приватна капсула, що регулярно здійснює місії на орбіті.

В останні роки, коли вартість польоту Dragon складає близько 55 млн доларів за місце, ринок космічних польотів, що включає такі компанії, як Axiom Space, яка укладає контракти на місії Crew Dragon, все більше орієнтується на астронавтів від урядів, готових платити таку суму в основному заради національного престижу та заохочення вітчизняного досвіду.