SpaceX Ілона Маска розраховує на мільярдні угоди з урядом США – NYT

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX, яка вже співпрацює з Пентагоном та іншими державними структурами, планує ще більше зміцнити свої позиції. Компанія прагне укласти нові багатомільярдні контракти з урядом США, частково завдяки соратникам Маска, які обійняли державні посади. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Деталі

Ще до приходу Трампа до влади та призначення Маска на посаду в Білому домі SpaceX була серед найбільших підрядників США, уклавши у 2024 році 344 контракти на $3,8 млрд.

Проте нині виникає конфлікт інтересів, а механізми контролю за зловживаннями слабшають через звільнення відповідальних чиновників або скорочення фінансування їхніх відомств, пише видання.

Так, Федеральне управління цивільної авіації, де тимчасово працюють співробітники SpaceX, дозволило збільшити кількість запусків ракети Falcon 9 із мису Канаверал із 50 до 120 на рік. Проєкт Starlink домагається розширення радіочастотного спектра для посилення сигналу супутників, отримавши підтримку нового глави FCC Брендана Карра.

У Пентагоні просуванням кораблів Starship займається ексрадник SpaceX Гері Генрі. Одним із перспективних проєктів є створення оборонної системи «Золотий купол» – аналога ізраїльського «Залізного купола» вартістю $100 млрд щорічно. SpaceX уже відіграє ключову роль для військових, а можлива орбітальна система ПРО ще більше підвищить витрати на запуски та супутники, які пропонує компанія.

Значні доходи SpaceX отримує від NASA – за останні 10 років агентство виділило $13 млрд. У лютому укладено контракт на $100 млн для запуску телескопа з виявлення астероїдів. Новим главою NASA може стати мільярдер Джаред Айзекман, який раніше фінансував польоти на кораблях SpaceX і чия компанія Shift4 Payments мала частку в SpaceX, хоча він обіцяє припинити фінансові зв’язки.

Ексспівробітники NASA прогнозують, що Айзекман реформуватиме програму Artemis. Нині ключовий контракт на ракети належить Boeing, який затримує терміни та перевищує бюджет. Очікується, що NASA поступово перейде на SpaceX і Blue Origin. До того ж старшим радником NASA уже є давній працівник SpaceX Майкл Альтенхофен, зазначає NYT.

Контекст

У 2024 році SpaceX Ілона Маска встановила рекорд у комерційних космічних запусках, здійснивши 134 старти ракет Falcon 9 і Falcon Heavy та доставивши на орбіту 1 497 848 кг вантажу. Це не лише найкращий результат року, а й абсолютний рекорд в історії космонавтики.

Друге місце посіла Китайська аерокосмічна корпорація (CASC) із 62 680 кг, третє – «Роскосмос» із 60 610 кг. У рейтингу також: повітряно-космічні сили РФ (10 000 кг), японська Mitsubishi Heavy Industry (5665 кг), Індійська організація космічних досліджень (ISRO, 3909 кг), французька Arianespace (3514 кг) та американська United Launch Alliance (ULA, 2783 кг).