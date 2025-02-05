США представлять план Трампа щодо встановлення миру в Україні наступного тижня. Bloomberg дізнався деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни Росії з Україною на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня, пише Bloomberg 5 лютого з посиланням на джерела.

Ключові факти

План буде представлений союзникам спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом, за словами джерел, які говорили на умовах анонімності. Вони відмовилися повідомити, наскільки докладними, на їхню думку, будуть обговорення, чи в якому форматі вони пройдуть.

Пропозиція буде представлена ​​на Мюнхенській конференції 14-16 лютого.

Серед елементів плану – потенційне заморожування конфлікту та залишення окупованої російськими військами території у підвішеному стані, а також надання Україні гарантій безпеки, що Москва не зможе знову напасти.

Келлог дав зрозуміти, що США хотіли б, щоб вибори в Україні відбулися після припинення вогню, тоді як Трамп дав зрозуміти, що доступ до критично важливих ресурсів в обмін на підтримку США може бути частиною врегулювання.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

27 листопада 2024-го Трамп вирішив призначити відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».

8 січня Келлог оголосив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації президента США знайти рішення для завершення війни в Україні.

Для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення, стверджував президент України Володимир Зеленський. Він заявляв, що хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

Зеленський наголошував, що замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед майбутніми переговорами і є вигідним лише Росії.

2 лютого Трамп повідомив, що переговори з Україною та Росією проходять «досить добре». Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним, якщо це дасть змогу досягнути миру, сказав він у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану 4 лютого.

6 лютого Келлог підтвердив плани відвідати конференцію у Мюнхені і обговорити там припинення війни в Україні.