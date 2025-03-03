Спецпредставник Трампа провів у Швейцарії таємні переговори про запуск «Північного потоку – 2» – Bild 

Спецпосланець президента США Річард Гренелл провів у Швейцарії секретні переговори про постачання російського газу до Німеччини через газопровід «Північний потік – 2». Про це повідомив Bild , 2 березня. Інформація про інших учасників переговорів відсутня.

Деталі

Bild стверджує, що США та Росія розглядають угоду, за якою Штати виступлять посередником у постачанні російського газу до Німеччини через «Північний потік – 2». Участь братимуть американські компанії, а не уряд США.

Видання додає, що газопровід «Північний потік – 1» можуть відремонтувати та переобладнати для транспортування зеленого водню з Фінляндії до Німеччини.

Джерела Bild у німецьких урядових колах зазначили, що Берлін не брав участі в таємних переговорах і не знає про зустрічі Гренелла у Швейцарії. Сам Гренелл заперечує свою причетність до переговорів.

Контекст

У 2022 році адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти Матіаса Варніга та Nord Stream 2 AG.

У вересні 2022 року один із трубопроводів «Північного потоку – 2» підірвали під час диверсії, а разом із ним знищили обидва трубопроводи «Північного потоку – 1». Другий трубопровід «Північного потоку – 2» залишився цілим. Він здатен транспортувати 27,5 млрд кубометрів газу на рік, але досі не запрацював.

У січні 2025 року швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, що належить «Газпрому», отримала від Данського енергетичного агентства дозвіл на консервацію газопроводу «Північний потік – 2» у Балтійському морі.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп активно критикував проєкт, вважаючи його символом залежності Німеччини та Європи від російського газу, що, на думку критиків, підтримувало військові амбіції Кремля.

2 березня Financial Times повідомила, що Варніг, просуває ідею відновлення роботи «Північного потоку – 2» для постачання газу до Європи. Хоча після вибухів 2022 року це здавалося нереальним, до проєкту можуть приєднатися американські інвестори, а в оточенні Трампа є прихильники цієї ініціативи.