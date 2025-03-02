Друг Путіна хоче перезапустити «Північний потік – 2», заручившись підтримкою інвесторів США та адміністрації Трампа – FT

Колишній офіцер «Штазі», екскерівник Nord Stream 2 AG та давній друг Володимира Путіна Матіас Варніг лобіює відновлення роботи газопроводу «Північний потік – 2» для постачання російського газу до Європи. До проєкту, який здавався неможливим після вибухів 2022 року, можуть долучитися американські інвестори, а в оточенні Дональда Трампа є ті, хто підтримує цю ідею, пише Financial Times 2 березня.
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Деталі
- Варніг пропонує залучити до проєкту бізнесменів із США, що могло б дати Вашингтону важіль впливу на енергопостачання Європи. Він вже звертався до команди Трампа через американських бізнесменів. Це частина таємних зусиль, щоб завершити війну в Україні та поглибити економічні зв’язки між США і Росією, зазначає FT.
- Деякі відомі люди з адміністрації Трампа знають про цю ініціативу. За словами чиновників у Вашингтоні, вони бачать у цьому спосіб відновити відносини з Москвою. Хоча є кілька зацікавлених, один консорціум американських інвесторів уже склав план угоди з «Газпромом» після зняття санкцій, розповів виданню співрозмовник, який знає деталі переговорів.
- У Брюсселі теж знають про обговорення цього питання, лідери кількох європейських країн вже провели відповідні переговори. Проте ця перспектива викликає тривогу в ЄС, бо така дружба США з Москвою загрожує континенту.
- Сам Варніг заперечує переговори з американськими бізнесменами та політиками, а Кремль не коментує ситуацію.
- Компанія Nord Stream 2 AG, що базується у Швейцарії, у січні отримала відстрочку від банкрутства на чотири місяці. У документі суду «Газпром», який є акціонером, пояснив, що адміністрація Трампа та вибори в Німеччині в лютому 2025 року можуть вплинути на долю «Північного потоку – 2».
- Але є багато перешкод. США мають зняти санкції з Росії. Росія повинна погодитися відновити продаж газу, який припинила під час війни. А Німеччина має дозволити газу йти до покупців у Європі.
- Колишні чиновники США та бізнесмени із досвідом у Росії кажуть, що згоди Трампа і Путіна замало. «Я не уявляю, щоб рада великої американської компанії сказала: «Давай повернемося на російський ринок», – сказав ексчиновник США. Він додав, що Росія знає про гойдалки політики США. «У Європі діють санкції. Німеччина не піде на відновлення «Північного потоку» легко. Це ще далеко», – вважає він.
Хто такий Матіас Варніг
Варнігу 69 років. У 2023 році в інтерв’ю Die Zeit він розповів, що став близьким другом Путіна у 1990-х. Тоді він відкрив офіс банку Dresdner у Санкт-Петербурзі. Путін, на той час ще маловідомий, керував там комітетом із зовнішніх зв’язків. Вони так зблизилися, що Путін попросив Варніга приютити його дочок у своєму домі в Рьодермарку, коли їхня мати постраждала в аварії. Путін, який вільно говорить німецькою, вчив дітей Варніга кататися на лижах у Давосі.
Варніг назвав вторгнення Путіна в Україну «неймовірною помилкою». Після початку війни він пішов із рад двох енергетичних компаній РФ. Він сказав Die Zeit, що просив Путіна зупинити вторгнення через кілька місяців. За його словами, Путін настільки ізольований, що «єдиний, хто ще може йому щось сказати, – це я». У 2023 році Варніг покинув Nord Stream 2 AG, але сказав, що голова «Газпрому» Олексій Міллер пообіцяв покрити витрати компанії, щоб зберегти те, що залишилося.
Контекст
Адміністрація Джо Байдена наклала санкції на Варніга та Nord Stream 2 AG у 2022 році.
Один із двох трубопроводів «Північного потоку-2» був підірваний у вересні 2022 року під час диверсії. Тоді ж знищили обидва трубопроводи старшого проєкту «Північний потік» – 1. Другий трубопровід «Північного потоку – 2» не пошкоджений. Він може постачати 27,5 млрд кубометрів газу щороку, але ніколи не працював.
У січні 2025-го швейцарська «дочка» «Газпрому» Nord Stream 2 AG отримала дозвіл від Данського енергетичного агентства на проведення робіт із консервації газопроводу «Північний потік – 2» у Балтійському морі.
Дональд Трамп різко критикував газопровід під час свого першого терміну. Він став символом для тих, хто звинувачував Німеччину та Європу в надмірній залежності від російського газу. Це, на їхню думку, допомагало фінансувати військову машину Москви.
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