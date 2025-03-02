Друг Путіна хоче перезапустити «Північний потік – 2», заручившись підтримкою інвесторів США та адміністрації Трампа – FT

Варнігу 69 років. У 2023 році в інтерв’ю Die Zeit він розповів, що став близьким другом Путіна у 1990-х. Тоді він відкрив офіс банку Dresdner у Санкт-Петербурзі. Путін, на той час ще маловідомий, керував там комітетом із зовнішніх зв’язків. Вони так зблизилися, що Путін попросив Варніга приютити його дочок у своєму домі в Рьодермарку, коли їхня мати постраждала в аварії. Путін, який вільно говорить німецькою, вчив дітей Варніга кататися на лижах у Давосі.

Варніг назвав вторгнення Путіна в Україну «неймовірною помилкою». Після початку війни він пішов із рад двох енергетичних компаній РФ. Він сказав Die Zeit, що просив Путіна зупинити вторгнення через кілька місяців. За його словами, Путін настільки ізольований, що «єдиний, хто ще може йому щось сказати, – це я». У 2023 році Варніг покинув Nord Stream 2 AG, але сказав, що голова «Газпрому» Олексій Міллер пообіцяв покрити витрати компанії, щоб зберегти те, що залишилося.