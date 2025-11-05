Єврокомісія вивчає кілька варіантів для покриття дефіциту держбюджету України – від спільного випуску боргу ЄС і двосторонніх грантів до використання заморожених російських активів. Про це пише Euractiv з посиланням на три поінформовані джерела.
Деталі
- Єврокомісія готує так званий options paper – документ із можливими механізмами фінансування для Києва, який упродовж кількох тижнів буде представлено державам-членам.
- Серед сценаріїв розглядаються спільні боргові запозичення ЄС і гранти від окремих країн. Ці варіанти доповнюють попередню пропозицію Комісії – «репараційний кредит», що передбачає використання €140 млрд заморожених російських державних активів, розміщених у бельгійській Euroclear.
- Саме «репараційний кредит» залишається пріоритетом Єврокомісії, попри опір Бельгії. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна заблокує схему, якщо інші держави не розділять юридичні та фінансові ризики, а також не використають активи РФ, заморожені у власних юрисдикціях. У ЄС поза Бельгією перебуває близько €25 млрд російських суверенних активів – зокрема в Німеччині, Франції та Люксембурзі.
- Де Вевер натомість запропонував ЄС підтримати Україну за рахунок спільного боргу. «Перевага боргу в тому, що ви точно знаєте, скільки, на який строк і хто відповідає. А з російськими грошима невідомо, як далеко зайдуть судові процеси і яких проблем вони спричинять», – зазначив він.
- За інформацією джерел, варіант спільних запозичень не передбачатиме використання довгострокового бюджету ЄС, оскільки там бракує фінансового простору. Документ перебуває на стадії доопрацювання й може змінитися.
Контекст
За оцінками МВФ, дефіцит українського бюджету у 2026–2027 роках сягне близько $65 млрд. Єврокомісія орієнтується саме на ці дані.
29 серпня в Брюсселі розпочалася робота над механізмом використання приблизно €200 млрд заморожених активів РФ. Зокрема, розглядався варіант створення спеціального цільового холдингу за участю країн G7.
24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Технічні переговори між представниками Комісії та Бельгії заплановані на п’ятницю, а політичні обговорення можуть відбутися пізніше. Наступний саміт лідерів ЄС відбудеться 18–19 грудня в Брюсселі.
