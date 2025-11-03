Бельгія відмовилася підтримати багатомільярдну «репараційну позику» ЄС для України, що може призвести до блокування МВФ фінансової допомоги Києву. Про це 3 листопада пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

Україна має значний дефіцит бюджету та критично залежить від фінансування МВФ. Фонд планує виділити Києву $8 млрд протягом наступних трьох років.

Однак отримання цих коштів від МВФ залежить від схвалення ЄС «репараційної позики» на €140 млрд за рахунок заморожених російських активів, більшість яких зберігається в Бельгії.

Представник Єврокомісії та дипломати з трьох країн ЄС зазначили, що така угода переконає МВФ у фінансовій стійкості України на найближчі роки – це обов’язкова умова для надання фондом допомоги будь-якій країні.

Минулого місяця Бельгія заблокувала цю позику на саміті лідерів ЄС, посилаючись на фінансові та юридичні ризики, що знизило шанси встигнути до ключового засідання МВФ у грудні.

«Ми маємо проблему з термінами», – зазначив один із чиновників ЄС. Наступний саміт лідерів ЄС заплановано лише на 18–19 грудня.

Оскільки США значно скоротили підтримку України, МВФ розраховує, що основне фінансове навантаження візьме на себе ЄС.

Хоча програма МВФ для України відносно невелика, її схвалення є сигналом для інвесторів про фінансову стабільність країни та продовження реформ.

Контекст

Оцінка вартості заморожених суверенних активів Росії в країнах ЄС сягає приблизно €211 млрд. Загалом держави ЄС, G7 та Австралія заморозили близько €260 млрд у формі готівки й цінних паперів.

У жовтні 2024 року Рада ЄС затвердила надання Україні позики в розмірі до €35 млрд. Ця позика є складовою ініціативи G7 щодо виділення Україні $50 млрд (€45 млрд), яка забезпечується доходами від заморожених російських активів. Невдовзі країни G7 схвалили кредит на $50 млрд для України, з яких $20 млрд припадає на США.

29 серпня Єврокомісія розпочала роботу над механізмом використання близько €200 млрд заморожених активів РФ. Зокрема, розглядається варіант створення спеціалізованого холдингу за участю країн G7. Очікується, що до кінця 2025 року ЄС перерахує Україні €18 млрд, що спонукає до пошуку нових способів використання заморожених російських активів.

24 жовтня Бельгія заблокувала виділення Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мав фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС перенесли рішення на грудень, через що плани українського уряду щодо отримання коштів на початку 2026 року стали неможливими.