«Стратегічний регіон». Forbes дізнався: Dragon Capital Томаша Фіали починає інвестувати в житлову нерухомість у Львові. У що вклався інвестбанкір?

Власник Dragon Capital Томаш Фіала інвестував в один із житлових комплексів львівської компанії Viking Development. Вона належить колишньому нардепу від партії «Самопоміч» Олегу Лаврику та має лише один збудований ЖК. Чому Фіалу зацікавила ця компанія

22 листопада 2024 року компанія «Драгон Капітал Інвестменс Лімітед» Томаша Фіали придбала 24,9% ТОВ «Вікінг Буд», свідчать дані YouControl. «Вікінг Буд» входить до структури львівського забудовника Viking Development, що належить екснардепу VIII скликання від «Самопомочі» Олегу Лаврику.

Домовилися про інвестицію в один житловий комплекс із Viking Development, каже Фіала. «Це наш перший проєкт у сегменті житлової нерухомості у Львові», – додає він. Фіала не став уточнювати, у який саме житловий комплекс інвестувала його компанія.

Чому Dragon Capital почала інвестувати в львівську житлову нерухомість?

Житловий проєкт у Львові

У Dragon Capital обіцяють розкрити деталі угоди протягом місяця. Viking Development має у портфелі три житлові комплекси. Повністю збудований і введений в експлуатацію у 2023 році лише багатофункціональний комплекс Viking Park (офісний центр і вісім житлових будинків), розташований у Сихівському районі.

Інші два комплекси – ЖК Helga на 462 квартири та ЖК Viking Hills на 151 квартиру, йдеться на сайті ЛУН. На кінець листопада 2024 року в Helga зведено два будинки з дев`яти, а здачу першого будинку ЖК Viking Hills заплановано на третій квартал 2025-го.

Будівництво ЖК Viking Park коштувало Viking Development щонайменше $30 млн, оцінює власник City Development Solutions Роман Герасимчук.

Dragon Capital і Viking Development – партнери з 2019 року. «Тоді ми спільно з ними збудували бізнес-центр класу А Viking площею 18 800 кв. м», – розповідає Фіала.

Чим ще володіє Томаш Фіала? До великої війни Dragon Capital керувала фондами прямих інвестицій на $700 млн. З них $500 млн було вкладено у 695 000 кв. м у столиці, Київській області, а також у Львові, Вінниці та Запоріжжі. Половина площ припадає на логістичні центри, решта – на офіси й торгові центри. Серед житлової нерухомості – котеджне містечко на Київщині Green Hills, а також ЖК Obolon Residences і Obolon Plaza. Водночас у 2021 році Dragon Capital завершила інвестицію у котеджне містечко Riviera Villas. Активи у медіа: НВ, «Українська правда», Treeum Holdings, що володіє ресурсами Minfin та finance.ua. Читати більше Згорнути

Viking Development – «компанія на виріст»

Такі великі інвестиційні компанії, як Dragon Capital, цікавить професійність партнера, тобто це має бути компанія, яка в змозі отримувати фінансування та закінчувати проєкти, каже Герасимчук. Їй цікаві невеликі компанії, які можна проінвестувати умовно на $10 млн, щоб ті дофінансували свої проєкти, і отримати прибуток, зазначає він.

«Після побудови офісного центру Viking ми шукали можливості для подальших спільних інвестицій із Viking Development», – говорить Фіала. Кошти на нові проєкти у нього є. З початку великої війни Dragon Capital продала свій найбільший склад на Київщині за $35–40 млн і два бізнес-центри у Києві сукупною вартістю понад $30 млн.

Чому Львів? Цей регіон – стратегічно важливий через розташування, зростання населення та попит на доступне житло, пояснює Фіала. «Львів є другим регіональним центром після Києва за обʼємами наших інвестицій», – додає він.

У третьому кварталі 2024 року у Львові ввели в експлуатацію 350 000 кв. м нового житла, що в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період попереднього року, йдеться на сайті ЛУН. Середня ціна за квадратний метр на первинному ринку у листопаді 2024 року зросла на 15,8% проти ціни в кінці 2023-го і сягнула 55 400 грн.