Співзасновник Google Сергій Брін подарував акції Alphabet на $700 млн

Співзасновник Google Сергій Брін подарував акції Alphabet Inc. вартістю майже $700 млн зі свого статку, що перевищує $140 млрд. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані фінансової звітності.

Деталі

Невідомо, хто отримав акції – це могли бути благодійна організація, фінансовий фонд або траст.

Ця подія збіглася з успішним днем для акціонерів Alphabet: у середу акції зросли на 5,6% після анонсу продуктів, які свідчать про адаптацію компанії до ери штучного інтелекту.

На щорічній конференції розробників у вівторок Google оголосила про запуск вкладки «AI mode» у пошуку для всіх користувачів у США, де можна взаємодіяти з ШІ-моделями, подібними до ChatGPT від OpenAI.

Контекст

Брін у 2023 році передав акції на $600 млн після дебюту ШІ-пошуку Google, також під час конференції розробників, а також здійснив додаткові пожертви акцій на суму понад $100 млн у травні та листопаді минулого року.

Брін часто підтримує дослідження хвороби Паркінсона та фінансує некомерційну організацію, орієнтовану на клімат і здоров’я, яка інвестує в стартапи – від психоделіків до проєкту «енергетичних островів» у Копенгагені вартістю $155 млрд.

Брін і співзасновник Google Ларрі Пейдж, які залишили керівні посади у 2019 році, у середу збільшили свої статки на $7 млрд. За індексом мільярдерів Bloomberg, Брін посідає 10-те місце у світі зі статком $144,3 млрд, поступаючись Пейджу, який із $153,2 млрд є дев’ятим найбагатшим. Статки Бріна переважно складаються з акцій класів B і C компанії Alphabet, материнської компанії Google. Від часу IPO Google у 2004 році він продав акції на понад $11 млрд, за даними Bloomberg.