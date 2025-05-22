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Десятка найбагатших топменеджерів США заробила $208 млрд. Хто з керівництва Google, Facebook та Microsoft увійшов до рейтингу Forbes?

Forbes USA
Forbes

10 хв читання

Колишнього гендиректора Microsoft Стіва Балмера та ексголову правління Google Еріка Шмідта об’єднує не лише статус найбагатших людей США. Вони будували свої кар’єри як наймані топменеджери. У США стрімко зростає новий клас мільярдерів – гендиректорів, операційних директорів та віцепрезидентів, які накопичують гігантські статки завдяки опціонам, акціям і зростанню фондового ринку. Forbes Ukraine знайомить з першою десяткою найбагатших топменеджерів США.

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Більшість мільярдерів розбагатіли, будуючи бізнес або успадкувавши великі статки. Але невелика, проте зростаюча група нинішніх і колишніх американських топменеджерів зуміла накопичити десятизначні статки як дуже високооплачувані наймані працівники. Загалом Forbes знайшов рекордних 48 таких найманих мільярдерів у 2025 році проти 29 роком раніше. І ця цифра точно продовжить збільшуватися завдяки стрімкому зростанню цін на акції та астрономічним зарплатним пакетам топменеджерів.

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