США хочуть, аби мирна угода була підписана, перш ніж надати гарантії безпеки Україні, заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Деталі

У вівторок держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками заявив, що президент Дональд Трамп готовий узгодити довгострокові гарантії безпеки для України, але на більш пізньому етапі.

Інший європейський дипломат розповів, що Рубіо згадував про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві. Водночас він не уточнював деталей і не повторював цю тезу під час окремих розмов з представниками Великої Британії та Франції.

Держсекретар побіжно згадав кілька питань, які доведеться врегулювати після укладення угоди. За даними Politico, європейці мали на увазі питання територій та заморожених російських активів.

Білий дім зі свого боку наголошує, що будь-який мирний план обов’язково включатиме гарантії безпеки.

Держдеп США не відповів на запит Politico щодо коментаря.

Водночас, за інформацією видання, у четвер Рубіо сказав європейським партнерам, що США не можуть сприйматися як нейтральний посередник, оскільки Вашингтон підтримує Україну зброєю та водночас застосовує санкції проти Росії.

Пояснюючи свої побоювання щодо мирного плану, деякі європейські країни вважають, що адміністрація Трампа може змістити баланс на користь Москви. «Жодного слова про права людини, гуманітарні питання, міжнародне право чи принципи. Це формує нову європейську архітектуру безпеки, повну прогалин», – сказав третій європейський дипломат.

Контекст

23–24 листопада в Женеві відбулися переговори між високопосадовцями США та України щодо запропонованого Вашингтоном плану припинення війни. Київ разом з європейськими партнерами вніс контрпропозиції, ключовим елементом яких стали безпекові гарантії за зразком статті 5 Північноатлантичного договору НАТО. За підсумками зустрічі сторони підготували «оновлений і доопрацьований рамковий документ про мир»; робота над ним продовжується. Forbes Ukraine відстежував розвиток подій навколо цього плану.

25 листопада в Абу-Дабі українська делегація принципово погодилася з мирним планом, запропонованим адміністрацією президента Дональда Трампа; залишилися лише «незначні деталі», які ще треба узгодити. Про це повідомили CBS News, ABC News та Axios із посиланням на американських чиновників і джерела, обізнані з ходом переговорів.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Сполучені Штати досягли «суттєвого прогресу» в підготовці мирної угоди між Україною та Росією, однак ще є «кілька чутливих, але цілком вирішуваних моментів», які потребують фінального узгодження.