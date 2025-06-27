Справа про шахрайство під час зборів для Гусакова. Нацполіція проводить обшуки у Львові та Києві

Слідчі Нацполіції проводять обшуки у справі про можливе шахрайство під час збору коштів для Назарія Гусакова, повідомляє пресслужба 27 червня. Обшуки проходять у Києві та Львові – за місцями проживання Гусакова, його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.

Ключові факти

Слідчі дії проходять у Києві в межах досудового розслідування справи, розпочатої за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Обшуки відбуваються у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова та осіб, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату.

Зокрема, йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків, та особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати, в криптовалюту.

Дії поліцейських спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, сказано в повідомленні.

Департамент кіберполіції вже аналізує інформацію про рух коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводити отримані внески.

Працівники Державної служби фінансового моніторингу перевіряють рух коштів за банківськими рахунками Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Наразі поліція встановлює коло потерпілих, які могли постраждати внаслідок шахрайства, і закликає громадян, які здійснювали перекази коштів, звертатися до Головного слідчого управління.

Контекст

Справу Назарія Гусакова, який збирав мільйони на лікування рідкісної хвороби, уже розслідує поліція за статтями про шахрайство та відмивання доходів. Але ситуація підсвітила глибшу проблему: як такі суми донатів могли проходити повз фінансовий моніторинг і банків, і криптобірж (тільки через шість криптогаманців Гусакова надійшло транзакцій на $5,1 млн). Імовірні махінації зі зборами виявили користувачі соцмережі Х, а сам Гусаков не зміг надати звіти.

Які фінансові схеми для можливого шахрайства міг використовувати Гусаков, збори якого підтримували волонтер Сергій Стерненко, журналіст-розслідувач Михайло Ткач, редакція Bihus.info та співзасновник monobank Олег Гороховський, – читайте тут.