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Кешбек за клієнтів. monobank буде платити бізнесу за переведення зарплатних проєктів. Навіщо банку зайві втрати і скільки це може йому коштувати

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

monobank, кешбек, зарплата /колаж Анастасія Савеленко

monobank буде повертати 1% за зарплатним проєктом Фото колаж Анастасія Савеленко

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monobank почав повертати кешбек компаніям, які користуються його зарплатним проєктом. Це має допомогти залучити нових клієнтів та розширити присутність банку у бізнес-сегменті. Яка це працює?

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monobank, що працює на базі Універсал Банку, повертатиме 1% від всіх виплат співробітникам компаній, які мають у банку зарплатні проєкти, оголосив співзасновник mono Олег Гороховський у Telegram. Кешбек буде нараховуватися не лише на заробітні плати, а й на лікарняні чи стипендії. 

monobank у жовтні минулого року почав виплачувати стипендії студентам Національного авіаційного університету, а через чотири місяці запустив зарплатні картки.

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