monobank почав повертати кешбек компаніям, які користуються його зарплатним проєктом. Це має допомогти залучити нових клієнтів та розширити присутність банку у бізнес-сегменті. Яка це працює?

monobank, що працює на базі Універсал Банку, повертатиме 1% від всіх виплат співробітникам компаній, які мають у банку зарплатні проєкти, оголосив співзасновник mono Олег Гороховський у Telegram. Кешбек буде нараховуватися не лише на заробітні плати, а й на лікарняні чи стипендії.

monobank у жовтні минулого року почав виплачувати стипендії студентам Національного авіаційного університету, а через чотири місяці запустив зарплатні картки.