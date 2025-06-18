Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:00 хвилин
monobank почав повертати кешбек компаніям, які користуються його зарплатним проєктом. Це має допомогти залучити нових клієнтів та розширити присутність банку у бізнес-сегменті. Яка це працює?
Купуйте передплату з економією 25% на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
monobank, що працює на базі Універсал Банку, повертатиме 1% від всіх виплат співробітникам компаній, які мають у банку зарплатні проєкти, оголосив співзасновник mono Олег Гороховський у Telegram. Кешбек буде нараховуватися не лише на заробітні плати, а й на лікарняні чи стипендії.
monobank у жовтні минулого року почав виплачувати стипендії студентам Національного авіаційного університету, а через чотири місяці запустив зарплатні картки.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.