Дело о мошенничестве во время сборов для Гусакова. Нацполиция проводит обыски во Львове и Киеве

Следователи Нацполиции проводят обыски по делу о возможном мошенничестве во время сбора средств для Назария Гусакова, сообщает пресс-служба 27 июня. Обыски проходят в Киеве и Львове – по местам жительства Гусакова, его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

Ключевые факты

Следственные действия проходят в Киеве в рамках досудебного расследования дела, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Обыски проходят во Львове и Киеве по местам жительства Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карточки которых он использовал для получения благотворительных взносов, и лице, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты, в криптовалюту.

Действия полицейских направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, говорится в сообщении.

Департамент киберполиции уже анализирует информацию о движении средств, в том числе по криптовалютным кошелькам, куда могли выводить полученные взносы.

Сотрудники Государственной службы финансового мониторинга проверяют движение средств по банковским счетам Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

На данный момент полиция устанавливает круг пострадавших, которые могли пострадать в результате мошенничества, и призывает граждан, которые осуществляли переводы средств, обращаться в Главное следственное управление.

Контекст

Дело Назария Гусакова, собиравшего миллионы на лечение редкой болезни, уже расследует полиция по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Но ситуация подсветила более глубокую проблему: как такие суммы донатов могли проходить мимо финансового мониторинга и банков, и криптобирж (только через шесть криптокошельков Гусакова прошло транзакций на $5,1 млн). Вероятные махинации со сборами обнаружили пользователи соцсети Х, а сам Гусаков не смог предоставить отчеты.

Какие финансовые схемы для возможного мошенничества мог использовать Гусаков, сборы которого поддерживали волонтер Сергей Стерненко, журналист-расследователь Михаил Ткач, редакция Bihus.info и соучредитель monobank Олег Гороховский, – читайте здесь.