«Буде великий пакет санкцій». Байден готує нові обмеження проти тіньового флоту Путіна

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти так званого тіньового флоту Росії, націлившись на нафтові доходи країни-агресора. Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, обізнаних з цим питанням.

Деталі

Байден планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, що продається за ціною, вищою за встановлену на Заході верхню межу в $60 за барель.

«Це буде великий пакет санкцій», – сказало одне з джерел. Інше джерело повідомило, що санкції, ймовірно, також включатимуть заходи проти осіб, причетних до деяких мереж, які торгують нафтою за цінами, що перевищують верхню межу.

Адміністрація президента Байдена намагається посилити підтримку України до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня, зазначило видання.

Контекст

Росія використовує так званий тіньовий флот зі старих кораблів, щоб обійти обмеження. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки таких суден з флоту, який, за оцінками, налічує сотні.

Протягом останніх двох років адміністрація Байдена уникала надто жорстких дій проти російського енергосектору через побоювання зростання цін на нафту та інфляції. Проте після стабілізації цін і завершення виборчого періоду політичний курс став жорсткішим.

Нафта й газ забезпечують до половини доходів бюджету РФ, підтримуючи її воєнну агресію. У 2023 році Кремль заробив близько $100 млрд на енергетичних продажах, що залишається основним джерелом фінансування війни.

21 листопада Мінфін США запровадив санкції проти Газпромбанку та десятків інших російських фінансових установ. Це останній із великих банків Росії, який досі не був під санкціями.

16 грудня Рада ЄС затвердила 15-й пакет санкцій, додавши до списку обмежень 52 судна, що сприяли обходу попередніх санкцій. Тепер загальна кількість суден під санкціями становить 79.

19 грудня Bloomberg повідомив, що країни G7 розглядають подальше посилення обмежень на експорт російської нафти. Серед можливих заходів – зниження цінової стелі з $60 до $40 за барель або повна заборона на обробку російської нафти.