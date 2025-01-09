Завершення війни у 2025-му, більше ППО і санкції проти Росії. Головне із виступу Зеленського на «Рамштайні»

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії, зокрема, її енергосектору, а також надати Україні додаткові системи ППО, про це він заявив під час 25 засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн».

Ключові факти

Зеленський повідомив партнерам, що у 2025 році Україна хоче поставити рекорд у кількості та якості БпЛА , виробництво зосередиться на дронах, які потрібні бригадам для утримання лінії фронту і які потрібні для гарантування безпеки.

, виробництво зосередиться на дронах, які потрібні бригадам для утримання лінії фронту і які потрібні для гарантування безпеки. «Цього року ми в Україні хочемо поставити рекорд за кількістю та якістю дронів, які ми виробляємо й отримуємо від наших партнерів, і ми фокусуємося на дронах, які потрібні нашим бригадам для утримання лінії фронту, та дронах, які потрібні для забепщечення безпеки, як-от морські дрони, та дронах, які призначені для нанесення глибоких ударів по військових обʼєктах та інфраструктурі на його території ворога», — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна підписала значну кількість контрактів і ще багато перебувають у роботі. Президент закликав партнерів активніше брати участь у створенні арсеналу безпілотників. За його словами, українці мають найбільший у Європі досвід використання безпілотників і найбільші в Європі потужності з виробництва безпілотників. «Тому, по-перше, будь ласка, інвестуйте більше в ці сильні сторони України, тому що після війни вони стануть і вашими сильними сторонами», – сказав він.

Він наголосив, що робить все можливе для того, щоб закінчити війну у цьому році.

у цьому році. «Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи. І я знаю, що можу розраховувати на вашу підтримку. Ми всі повинні пам’ятати, що завершення війни є нашою спільною метою — нашою, а не російською, цього хочуть українці, європейці, американці та багато наших глобальних партнерів», – заявив Зеленський.

Він закликав партнерів, особливо США та ЄС, посилити санкції проти РФ , зокрема, на російський енергосектор. «Санкції потрібні проти кожного елементу російської енергетики, російський флот танкерів має бути зупинений», – сказав він.

, зокрема, на російський енергосектор. «Санкції потрібні проти кожного елементу російської енергетики, російський флот танкерів має бути зупинений», – сказав він. Президент закликав учасників групи «Рамштайн» до термінового постачання систем протиповітряної оборони , а також закликав виконати домовленості про постачання на передову.

, а також закликав виконати домовленості про постачання на передову. Він нагадав, що Україна вела переговори зі США про ліцензування виробництва систем ППО в Україні, і «це могло би стати значною частиною наших гарантій безпеки, і це абсолютно можливо зробити».

Контекст

Під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» США оголосили про виділення пакету військової допомоги Україні в обсязі $500 млн. Пакет знаменує кінець близько $65 млрд допомоги у сфері безпеки, яку адміністрація Джо Байдена надіслала Україні після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду менш як за два тижні, критикував цю допомогу і пообіцяв швидко закінчити війну.

Пакет включає додаткові ракети для української ППО, більше боєприпасів та більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання для підтримки українських F-16.