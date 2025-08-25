Дональд Трамп — «президент миру» й хоче стійкого миру для України, підкреслив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог під час щорічної міжконфесійної події «Національний молитовний сніданок» 25 серпня 2025 року в Києві. Forbes виокремив основні тези з його промови

Деталі

Промова спецпредставника президента США Кіта Келлога під час «Національного молитовного сніданку» складалася з двох частин: перша більш релігійна та урочиста — з нагоди Дня незалежності України, друга — практична розмова з журналістами про стан війни та мирні перспективи.

Келлог підкреслив неймовірну стійкість українців, масштаб війни, роль віри у миротворенні та зусилля адміністрації Трампа щодо досягнення миру, особливо акцентуючи на захисті викрадених Росією українських дітей.

Головні тези Келлога

Про Україну та її стійкість. День незалежності України — нагадування про багату історію українського народу. Україна змогла звільнитися від радянської імперії комуністичного гноблення. Четвертий рік в Європі йде найбільша війна з часів Другої світової війни. Рівень втрат українців та росіян на фронті вищий, ніж у США під час Другої світової. Понад половину поранених українських військових, з якими я говорив, сказали, що повернуться воювати після одужання. Це показує «серце вашої нації», яке неможливо відтворити.

Про мирні переговори. Процес складний і тривалий. Залучені всі рівні — від військових до президента.

Про гарантії безпеки. Україні не вистачало міцних гарантій безпеки, робота над ними триває. США та європейські союзники проводять дипломатію найвищого рівня для досягнення справедливого та тривалого миру.

Про позицію США та Трампа щодо війни. Легко почати війну, але важко її закінчити. Трамп — «президент миру», він розуміє рівень втрат та руйнувань, які спричиняє ця війна. Трамп хоче стійкого миру й працює над «гарантіями безпеки» для України.

Про повернення українських дітей. РФ вивезла з окупованих території України понад 19 000 українських дітей. Перша леді США Меланія Трамп передала листа Путіну щодо повернення дітей в Україну. Володимир Зеленський також звертався з цього питання. Наш обовʼязок захистити дітей від наслідків дорослих рішень.

Контекст

Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили загальні рамки можливих безпекових гарантій для України, але до конкретних домовленостей не дійшли. Найчастіше лунала ідея залучити армії європейських країн та щось на кшталт 5 статті НАТО.

Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів, на першому – встановлення мирної угоди або припинення вогню, на другому – те, що нададуть США та Європа. Про це розповів генсекретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня.

Низка іноземних ЗМІ опублікувала можливі безпекові зобов’язання союзників України, отримані з анонімних джерел американських і європейських високопосадовців. Детальніше про них можна прочитати за лінком.