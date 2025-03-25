«Ненавиджу знову рятувати Європу». США можуть виставити рахунок європейцям за удари по хуситах

Адміністрація Трампа розглядала можливість виставити рахунок європейським союзникам за удари по єменських хуситах у Червоному морі. Про це йдеться у витоку листування, яке потрапило до журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга, пише Bloomberg .

Деталі

Майк Волтц, радник президента з нацбезпеки, написав у чаті, що США «порахує витрати на удари і виставить їх європейцям» – за дорученням президента Трампа.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив у чаті: «Ненавиджу знову витягувати Європу», сумніваючись у доцільності операції, а міністр оборони Піт Гегсет відповів: «Поділяю твою відразу до європейського дармоїдства. Це жалюгідно».

«Віцепрезидент Венс знову демонструє глибоку антиєвропейську ворожість», – прокоментував витік інформації колишній прем’єр Швеції Карл Більдт у соцмережі X.

Конгресмен Сет Моултон назвав Гегсета «загрозою для країни та армії», а сенатор-демократ Марк Ворнер попередив, що «така недбалість змусить союзників двічі подумати перед тим, як ділитися чутливою інформацією зі США».

Використання незахищеного месенджера Signal для обговорення секретних операцій критикують і колишні посадовці: «Це непробачно», – каже Ларрі Пфайффер, екскерівник Ситуаційної кімнати Білого дому.

За словами експертки CSIS Емілі Гардинг, союзники можуть переоцінити доцільність подальшого обміну секретними даними: «Якщо є підозри, що ці дані не захищені, – довіра підривається».

Контекст

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його додали до чату в месенджері Signal під акаунтом на ім’я Майк Волц – радника президента США з національної безпеки. У чаті, де було лише 18 учасників, спілкувалися високопосадовці, зокрема від імені віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, голови Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Високопосадовці адміністрації Трампа нібито обговорювали секретні плани США щодо авіаударів по єменських хуситах. Обговорення включало деталі про зброю, цілі та час атак.

Речник Ради нацбезпеки США Браян Г’юз підтвердив справжність повідомлень у чаті. Водночас Гегсет спростував інформацію про те, що представники адміністрації Трампа обговорювали військові плани в чаті.

Президент Трамп, за даними WSJ, був роздратований і розпитував радників, як Волтц допустив такий витік. Конгресмени США закликали до розслідування, зокрема щодо ролі міністра оборони.

Витік стався на тлі активності хуситів у Червоному морі, які з кінця 2023 року атакують цивільні судна, заявляючи про підтримку Палестини після початку війни в Газі.

У 2024 році адміністрація Байдена створила міжнародну коаліцію Operation Prosperity Guardian, до якої увійшли США, Велика Британія, Франція, Італія та інші. Це багатонаціональна військово-морська коаліція, створена для захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Аденській затоці після серії атак з боку єменських хуситів. ЄС паралельно запустив власну місію Aspides.

Антиєвропейська риторика Трампа не нова. Але, на думку експертів, плани щодо «виставлення рахунків» партнерам і обговорення військових дій у незахищених месенджерах можуть поглибити кризу довіри між США та ЄС.