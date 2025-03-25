В Ер-Ріяді продовжилися переговори української та американської делегацій

У Ер-Ріяді, 25 березня, проходить нова зустріч української та американської команд про перемирʼя між Києвом і Москвою. Про це пише AFP з посиланням на джерело в українській делегації.

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Основною темою обговорення стане часткове припинення вогню в Чорному морі – кроку, який у Вашингтоні вважають початком ширшого мирного процесу, пише Reuters.

Контекст

У Саудівській Аравії технічні команди України, США та РФ ведуть переговори про часткове припинення вогню в російсько-українській війні, зокрема щодо заборони атак на енергетичну інфраструктуру та можливого перемир’я на морі.

Перші два раунди переговорів між США та Україною відбулися ввечері 23 березня, а 24 березня американська делегація розпочала дискусії з представниками Росії.

Українську сторону очолюють міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника ОП з військових питань Павло Паліса, дипломатичний заступник голови ОП Ігор Жовква, а також чиновники нижчого рівня й експерти з військової та енергетичної сфер.

За словами анонімного джерела з уряду, переговори зосереджені на двох аспектах: визначенні обсягу перемир’я (які атаки будуть заборонені) та механізмах моніторингу дотримання угоди.

Співрозмовник підкреслив, що питання контролю є найскладнішим, адже без чіткого моніторингу Росія може легко порушувати перемир’я і звинувачувати Україну, погіршуючи її позиції.

Reuters із посиланням на джерело в Білому домі повідомив, що переговори між США та РФ 24 березня в Ер-Ріяді досягли «певного прогресу», і найближчим часом можлива «позитивна заява».