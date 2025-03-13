США наближаються до шатдауну. Демократи заблокували тимчасовий бюджет республіканців

Деталі

У вівторок увечері республіканці з невеликою перевагою провели через Палату представників законопроєкт про тимчасове фінансування. Він мав би продовжити бюджет на нинішньому рівні до кінця вересня. Але в середу демократи заявили, що не готові підтримати цей документ у Сенаті.

Голосування має відбутися до п’ятниці, коли закінчується чинне фінансування. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зазначив: «Фінансування уряду має бути справою обох партій, але республіканці обрали односторонній шлях, розробивши свій проєкт без участі демократів у Конгресі».

Якщо до опівночі п’ятниці сторони не домовляться, уряд припинить роботу. Усі «некритичні» функції, як-от національні парки, екологічні та продовольчі перевірки, а також служба внутрішніх доходів, буде зупинено. Сотні тисяч працівників можуть бути відправлені у неоплачувану відпустку.

Демократи пропонують альтернативу – продовжити фінансування лише на місяць, до 11 квітня, щоб обидві партії могли узгодити детальніший бюджет. Але Палата представників уже завершила свою роботу, і навряд чи конгресмени повернуться до кінця тижня, щоб розглянути інший варіант, зазначивло видання.

У Сенаті республіканці мають більшість – 53 місця проти 47 у демократів. Для ухвалення законопроєкту потрібна підтримка щонайменше 60 сенаторів. Це означає, що республіканцям треба переконати принаймні сімох демократів.

Контекст

Зупинка роботи уряду може стати першою з грудня 2018 року. Тоді республіканці та демократи не змогли домовитися через фінансування стіни на кордоні з Мексикою, яку просував президент Дональд Трамп під час свого першого терміну.

Нинішній законопроєкт Палати представників передбачає продовження фінансування до 30 вересня, скорочення деяких витрат на цивільні програми, але збільшення видатків на оборону та прикордонний контроль. Демократи побоюються, що ухвалення такого бюджету дасть Трампу забагато можливостей для реалізації його планів протягом наступних шести місяців.