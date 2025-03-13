Європарламент визнав ЄС головним стратегічним союзником України

Європейський парламент визнав ЄС головним стратегічним союзником України та закликав значно посилити підтримку країни в умовах російської агресії. У резолюції, ухваленій 442 голосами «за», наголошується на необхідності зміцнення права України на самооборону, прискорення переговорів про вступ до ЄС та конфіскації російських активів для відбудови країни. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Європарламента.

Деталі

У резолюції йдеться, що ЄС та його країни-члени мають залишатися найбільшими донорами України, значно збільшивши необхідну допомогу.

Парламент наголосив на важливості надання Україні «надійних безпекових гарантій», щоб запобігти подальшій російській агресії та уникнути поспішних угод, які можуть послабити безпеку країни в середньо- та довгостроковій перспективі.

Євродепутати рішуче виступили проти будь-яких спроб шантажувати українське керівництво для укладення так званих «мирних угод» на шкоду державі.

Окремо резолюція наголошує, що переговори про європейську безпеку неможливі без участі ЄС. Депутати привітали ініціативу створення «коаліції охочих» для можливої реалізації мирної угоди під європейським лідерством. Водночас вони висловили занепокоєння політикою США, звинувативши американську адміністрацію в умиротворенні Росії та тиску на її союзників.

Європейський парламент закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС, наголосивши, що майбутнє країни – у складі ЄС.

Для повоєнної відбудови України депутати запропонували розробити нові механізми фінансування, але зазначили, що Росія має компенсувати завдані збитки. Для цього заморожені російські суверенні активи, що перебувають під санкціями ЄС, необхідно конфіскувати та спрямувати на оборону й відновлення України.

Європарламент закликав посилити санкції проти Росії та запровадити обмеження проти організацій, які допомагають обходити санкції або постачають російському військовому комплексу технології подвійного призначення.

Контекст

Резолюція Європарламенту стала відповіддю на посилення російської агресії та «очевидну зміну» позиції США, де, за словами депутатів, дедалі частіше лунають звинувачення України у війні, яку розв’язала Росія. Документ ухвалений на тлі тривалих дискусій у ЄС щодо обсягів і форм підтримки України, а також у контексті підготовки до переговорів про вступ країни до Євросоюзу. Резолюція отримала широку підтримку – 442 голоси «за» проти 98 «проти» при 126 утриманнях, що свідчить про консолідовану позицію європейських політиків щодо української кризи.