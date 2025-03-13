Чого хоче Путін. WP опублікувала документ із «максималістськими» вимогами Кремля до мирних переговорів

Московський аналітичний центр, близький до ФСБ Росії, підготував для Кремля документ із «максималістськими» вимогами щодо завершення війни проти України. Видання The Washington Post 12 березня опублікувало фрагменти документу, який опинився в розпорядженні розвідки однієї з європейських країн. Його було складено за тиждень до переговорів між РФ та США, що відбулися 18 лютого в Ер-Ріяді.

Ключові факти

Росія вважає, що мирне врегулювання конфлікту в Україні до 2026 року неможливе. Пропозиції Трампа про мир за 100 днів названі «нереальними».

РФ проти введення миротворчих сил в Україну, як пропонують деякі європейські країни.

Москва вимагає визнання своєї влади над захопленими українськими територіями.

Кремль хоче створити буферну зону на північному сході України (біля Брянська та Бєлгорода) і демілітаризовану зону на півдні, біля окупованого Криму. Це зачепить Одеську область.

Росія наполягає на «повному демонтажі» нинішнього уряду України.

Москва планує посилити свої позиції, погіршуючи відносини США з Китаєм та ЄС. Також Росія пропонує США доступ до корисних копалин на окупованих територіях, наприклад, у Донбасі, де є рідкісні метали.

РФ хоче нормалізувати відносини з США, відновивши повноцінну роботу посольств. Москва пропонує не розміщувати свої ракети у Білорусі, якщо США не розміщуватимуть нові ракетні системи у Європі.

Росія не погоджується на політичні поступки України, наприклад, відмову від вступу до НАТО чи проведення виборів за участі проросійських партій. Москва вважає, що цього замало.

Кремль проти збереження української армії у нинішньому вигляді (1 мільйон осіб) і проти її озброєння після будь-якої мирної угоди.

Росія не бачить користі від часткового зняття санкцій, вважаючи їх вплив перебільшеним.

Як зазначило видання, РФ не зацікавлена у швидкому завершенні війни. Москва хоче затягувати переговори, щоб досягти своїх цілей. Аналітики кажуть, що Кремль використовує тактику «відкритість і гнучкість», щоб заманити США у перемовини, але насправді прагне більшого – послаблення НАТО, зняття санкцій і нормалізації відносин із Вашингтоном.

Контекст

Президент РФ Володимир Путін не має наміру йти на компроміси в мирних переговорах з Україною, вважають представники західних спецслужб. Така позиція Кремля ускладнює спроби президента США Дональда Трампа досягти реалістичного закінчення війни.

Серед завідомо неприйнятних умов Путіна – міжнародне визнання захопленої Москвою української території, зобов’язання України до нейтралітету та відмова від європейських миротворців. Представники спецслужб зазначають, що російський лідер готовий продовжувати бойові дії, якщо його цілі не будуть досягнуті.

Цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним. За підсумками переговорів у Джидді Україна погодилась із пропозицією США про 30-денне перемир’я за умови взаємного погодження з Росією. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня експерти почнуть обговорювати деталі припинення вогню. Джерела Reuters у Кремлі вважають, що Путін, найімовірніше, не прийме пропозицію США.

Водночас Дональд Трамп пригрозив Росії «руйнівними» санкціями, якщо мирні переговори проваляться. «Є речі, які можна робити, але які будуть неприємними у фінансовому сенсі», – сказав Трамп, якого цитує BBC.

Ці «фінансові проблеми» можуть виявитися «руйнівними» для Москви, вважає президент США. «Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру», – наголосив президент США.

Джерела Bloomberg вважають, що Путін може погодитися на можливі умови перемир’я, але з умовою припинення постачань зброї в Україну.