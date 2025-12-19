Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала перегляд дозволів, який може відкрити шлях для перших поставок другого за потужністю штучного інтелекту чипа Nvidia до Китаю. Про це 19 грудня пише Reuters з посиланням на п’ять джерел. Цей крок виконує обіцянку Трампа дозволити суперечливі продажі.

Деталі

Рішення викликало критику з боку «яструбів» з питань Китаю в усьому політичному спектрі США, які попереджали, що ці чипи можуть посилити військові можливості Пекіна та зменшити лідерство США в сфері штучного інтелекту. Водночас залишаються питання, наскільки швидко США можуть схвалити продажі і чи дозволить китайська влада місцевим компаніям придбати чипи Nvidia.

Міністерство торгівлі США направило заявки на ліцензії для експорту чипів до Державного, Енергетичного та Міністерства оборони США для розгляду. Ці відомства мають 30 днів на надання своїх висновків відповідно до правил експорту. Один із чиновників адміністрації наголосив, що перегляд буде детальним і «не просто формальною процедурою», пише Reuters. Остаточне рішення залишається за Трампом.

Експерти попереджають, що експорт великої кількості цих чипів може стати «значною стратегічною помилкою». Кріс МакГвайр, колишній посадовець Ради національної безпеки при адміністрації Байдена, назвав ці чипи «тим єдиним, що стримує Китай у сфері AI» і висловив сумнів, як відомства можуть підтвердити, що такий експорт відповідає національним інтересам США.

Контекст

Адміністрація Байдена заборонила експорт передових AI-чипів до Китаю, посилаючись на загрози національній безпеці та побоювання, що інші країни можуть стати каналами для обходу обмежень. Крок Трампа означає різкий відхід від цієї політики і контрастує з його першим терміном, коли він привертав світову увагу, обмежуючи доступ Китаю до американських технологій через побоювання щодо крадіжки інтелектуальної власності та військового використання, які Пекін заперечує.

На початку грудня Трамп заявив, що дозволить експорт чипів H200 компанії Nvidia до Китаю, при цьому уряд США стягуватиме 25% збору. Він зазначив, що такі продажі допоможуть американським компаніям зберегти технологічну перевагу над китайськими виробниками чипів, зменшуючи попит на китайські чипи.

Хоча чипи H200 повільніші за моделі Blackwell у багатьох AI-завданнях, вони залишаються широко використаними в галузі та раніше ніколи не продавалися в Китаї. Трамп раніше розглядав можливість продажу менш просунутої версії чипів Blackwell, але в підсумку схвалив продаж H200.