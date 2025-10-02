Сполучені Штати вперше погодилися ділитися з Україною розвідданими для здійснення ракетних ударів по енергетичних об’єктах у глибині російської території. Це рішення ухвалено після того, як президент Дональд Трамп підписав дозвіл для Пентагону та спецслужб на таку співпрацю. Про це пише WSJ з посиланням на американських посадовців.

Деталі

Йдеться про дані, які дозволять українським силам ефективніше уражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та інші об’єкти, що забезпечують Кремль ресурсами для ведення війни. Вашингтон закликав союзників по НАТО долучитися до аналогічної підтримки, кажуть співрозмовники видання.

Паралельно адміністрація Трампа розглядає можливість передачі Києву нових далекобійних ракет, зокрема Tomahawk та Barracuda, здатних вражати цілі на відстані до 500 миль. Рішення про постачання цих систем поки не ухвалене, але раніше США вже схвалили продаж Україні авіаційних боєприпасів дальністю до 280 миль.

За словами бригадного генерала Йоахіма Кашке, удари по тилових об’єктах противника є критично важливими, щоб послабити російські сили на передовій.

Контекст

Цей крок свідчить про посилення військової підтримки України на тлі застою в мирних переговорах, які Трамп намагався просувати від початку свого президентства. Останнім часом він змінив риторику – дедалі частіше критикує відсутність успіхів Росії на фронті й заявляє, що Київ зможе повернути всі захоплені території.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада «ретельно аналізує» заяви США про можливі постачання Tomahawk і ставить питання, хто саме здійснюватиме наведення цих ракет.

Водночас у Європі крок Вашингтона привітали. Німеччина вже інвестувала $350 млн у розвиток українських виробничих потужностей для створення власних далекобійних можливостей.