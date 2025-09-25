Європейські посадовці побоюються, що останні заяви Дональда Трампа про відвоювання Україною окупованих Росією територій спрямовані на те, щоб поставити перед ними нездійсненне завдання. Це дозволить президенту США перекласти відповідальність із Вашингтона, якщо Київ зазнає невдачі у війні чи зіткнеться з нестачею коштів, пише FT .

Деталі

Європейські столиці стривожені новою риторикою Трампа, який закликав Україну «боротися і перемогти» у відвоюванні всіх окупованих територій, але з допомогою ЄС. Після кількох місяців тиску на Київ із вимогою піти на поступки Москві, заява Трампа стала несподіванкою для європейських лідерів.

Вони побоюються, що таким чином Вашингтон фактично перекладає відповідальність за оборону України на Європу, ставлячи її перед завданням, яке важко виконати.

Європейські чиновники припускають, що Білий дім готує «відхідну рампу», щоб у разі провалу звинуватити союзників.

Трамп, серед іншого, закликав ЄС зупинити імпорт російської нафти та вдарити митами по Китаю й Індії – кроки, які в Брюсселі вважають нереалістичними і які відкрито блокують деякі країни, зокрема Угорщина. «Це початок гри у перекладання провини», – сказав один європейський посадовець.

Контекст

Ще влітку Трамп наполягав, що Зеленський має «зіткнутися з реальністю» і поступитися територіями задля миру з Росією. «У тебе немає карт», – кричав він на українського президента в Овальному кабінеті у лютому 2025-го, нагадує NYT. Навесні він демонстрував прихильність Путіну, не наклавши на РФ мит, а влітку приймав із червоною доріжкою на Алясці.

Тепер же Трамп назвав російську армію «паперовим тигром» і визнав, що «Україна може відвоювати всю територію у її початкових кордонах». Однак пояснити, чому він змінив свою позицію, американський президент так і не зміг.

Україна ж наполягає, що заява Трампа – результат попередніх консультацій із Вашингтоном та європейськими столицями, і бачить у ній заклик до ЄС активніше тиснути на Росію, зокрема через енергетичні санкції.