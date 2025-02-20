США виступили проти терміну «агресор» щодо Росії в заяві G7 до річниці вторгнення – FT

Сполучені Штати виступають проти використання терміну «російська агресія» в заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Деталі

Питання участі президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7, запланованому на понеділок, досі залишається невирішеним, зазначають чиновники.

Суперечки виникли після того, як президент США Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», звинувативши Україну в розв’язанні війни, та висловив ідею повернення Росії до складу G7. За інформацією західних посадовців, представники США заперечують формулювання на кшталт «російська агресія», які лідери G7 застосовували з 2022 року для характеристики війни.

Один із співрозмовників Financial Times заявив: «Американська сторона блокує ці терміни, але переговори тривають, і ми сподіваємося дійти згоди».

У заяві G7 минулого року вираз «російська агресія» вживався п’ять разів. Джерела зазначають, що позиція адміністрації Трампа про пом’якшення мови відображає зміну підходу США, де війну дедалі частіше називають «конфліктом в Україні».

Контекст

Останнім часом Сполучені Штати посилили риторику щодо України. Після переговорів із Росією в Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп розкритикував Київ і Брюссель, закликавши провести вибори в Україні. Він вважає, що за три роки війни Україна могла б укласти мир із Росією, але не скористалася цією можливістю.

Наступного дня, 19 лютого, Трамп заявив, що рейтинг Володимира Зеленського становить лише 4%. Це суперечить даним Київського міжнародного інституту соціології, який у першій половині лютого 2025 року зафіксував рівень довіри до Зеленського на позначці 57% серед українців.

У відповідь президент України зазначив, що Трамп «потрапив під вплив дезінформації». Пізніше Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів», звинувативши його в тому, що той переконав США витратити $350 млрд на «непереможну війну, яка не мала починатися». За словами Трампа, Зеленський «жахливо впорався», а Україна «лежить у руїнах», і часу в нього майже не залишилося.