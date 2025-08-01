Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нових мит на імпорт з десятків країн, включно з Канадою, Індією, Швейцарією та Тайванем. Одночасно США офіційно затвердили нові торговельні угоди з ЄС , Великою Британією та Японією, завершивши встановлений Трампом ультиматум до 1 серпня , пише FT . Мита набудуть чинності 7 серпня.

Деталі

Згідно з указом, мета нових мит – скоротити торговельний дефіцит США, який у документі названо «надзвичайною загрозою» для національної безпеки та економіки. Ставки залежать від торговельного балансу країни з США: країни, що імпортують більше, ніж експортують у США – отримують 10% мито; країни з незначним профіцитом – 15%; ті, що мають великий профіцит або не уклали угод – вищі тарифи.

Так, для Канади встановлено 35% мито, для Індії – 25%, для Швейцарії – 39%, а для Тайваню, найбільшого у світі експортера напівпровідників – 20%.

Частина товарів, що відповідає умовам угоди USMCA, буде звільнена від мит. Уряди, які встигли домовитися з США, зокрема ЄС, Велика Британія та Японія, зафіксували домовленості, хоча деякі політики в цих країнах уже критикують умови угод.

Ринкові індекси відреагували стримано: фʼючерси S&P 500 і Nasdaq впали на 0,1–0,2%, долар зміцнився. Це свідчить про те, що інвестори вже врахували нові торговельні ризики в цінах активів.

Акції США останні тижні оновлюють рекорди попри торгову напругу. Трамп натякнув, що незабаром можуть з’явитися нові угоди, що залишає шанс для країн, які поки не домовились, уникнути довгострокових тарифів.

Контекст

Новий торговельний режим є м’якшим за попередні «визвольні мита» 2 квітня, однак усе одно залишає США з найвищим рівнем мит за останні десятиліття. Це частина нової торгової стратегії Трампа, орієнтованої не лише на ефективність, а й на «збалансовану торгівлю», що захищає економічні інтереси США.

Тарифи мають не лише скоротити дефіцит, а й частково фінансувати податкові пільги всередині країни.

Канада, попри пізні спроби домовитись, зазнала підвищених мит. Прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що його уряд «розчарований» і визнав, що окремі сектори економіки постраждають. За словами міністра торгівлі США Говарда Лутніка, позиція Карні щодо визнання Палестини вплинула на рішення Трампа.