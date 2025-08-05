Європейський Союз цього тижня очікує, що США підтвердять винятки з нових мит на імпорт з ЄС та, зокрема, знизять 25-відсоткові мита на автомобілі. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Угода має стати частиною ширшої політичної домовленості між Дональдом Трампом і Урсулою фон дер Ляєн.

Деталі

За умовами домовленостей, які сторони досягли минулого місяця, для більшості європейського експорту діятиме універсальна ставка імпортного мита США у 15%. Це значно нижче, ніж нинішній тариф 25% на авто, і поширюється також на потенційні майбутні мита у сферах фармацевтики та напівпровідників.

Минулого тижня Білий дім підтвердив максимальну ставку 15% для ЄС, але не деталізував винятки або точний механізм застосування секторальних мит.

Очікується, що окремі товари, зокрема, генеричні ліки та авіаційна продукція, отримають знижені мита вже цього тижня. Інші товари, такі як алкоголь, ще залишаються предметом переговорів.

Напередодні Єврокомісія запропонувала тимчасово – на шість місяців – призупинити власний пакет контрзаходів, який охоплює майже €100 млрд товарів. Це мало б діяти лише за умови, що США дотримаються політичних домовленостей.

Контекст

Президент Трамп запровадив 25% мито на авто та автозапчастини, а також 50% – на сталь і алюміній. Він неодноразово погрожував додатковими санкціями на фармацевтику та чипи. На тлі цих дій ЄС намагається погодити часткові митні пільги на окремі обсяги сталі й алюмінію, а також запобігти порушенню ланцюгів постачання через надлишкові виробничі потужності.

Хоча сторони досягли політичної угоди, у Брюсселі попереджають: у разі її порушення ЄС готовий оперативно активувати контрзаходи.

31 липня Трамп підписав указ про запровадження нових мит на імпорт з десятків країн. Одночасно США офіційно затвердили нові торговельні угоди з ЄС, Великою Британією та Японією, завершивши встановлений Трампом ультиматум до 1 серпня.