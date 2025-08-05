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ЄС очікує на винятки з американських мит цього тижня – Bloomberg

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп /Getty Images

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп Фото Getty Images

Європейський Союз цього тижня очікує, що США підтвердять винятки з нових мит на імпорт з ЄС та, зокрема, знизять 25-відсоткові мита на автомобілі. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. Угода має стати частиною ширшої політичної домовленості між Дональдом Трампом і Урсулою фон дер Ляєн.

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Деталі

  • За умовами домовленостей, які сторони досягли минулого місяця, для більшості європейського експорту діятиме універсальна ставка імпортного мита США у 15%. Це значно нижче, ніж нинішній тариф 25% на авто, і поширюється також на потенційні майбутні мита у сферах фармацевтики та напівпровідників.
  • Минулого тижня Білий дім підтвердив максимальну ставку 15% для ЄС, але не деталізував винятки або точний механізм застосування секторальних мит. 
  • Очікується, що окремі товари, зокрема, генеричні ліки та авіаційна продукція, отримають знижені мита вже цього тижня. Інші товари, такі як алкоголь, ще залишаються предметом переговорів.
  • Напередодні Єврокомісія запропонувала тимчасово – на шість місяців – призупинити власний пакет контрзаходів, який охоплює майже €100 млрд товарів. Це мало б діяти лише за умови, що США дотримаються політичних домовленостей.

Контекст

Президент Трамп запровадив 25% мито на авто та автозапчастини, а також 50% – на сталь і алюміній. Він неодноразово погрожував додатковими санкціями на фармацевтику та чипи. На тлі цих дій ЄС намагається погодити часткові митні пільги на окремі обсяги сталі й алюмінію, а також запобігти порушенню ланцюгів постачання через надлишкові виробничі потужності.

Хоча сторони досягли політичної угоди, у Брюсселі попереджають: у разі її порушення ЄС готовий оперативно активувати контрзаходи.

31 липня Трамп підписав указ про запровадження нових мит на імпорт з десятків країн. Одночасно США офіційно затвердили нові торговельні угоди з ЄС, Великою Британією та Японією, завершивши встановлений Трампом ультиматум до 1 серпня.

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