США таємно інвестували $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила деталі підтримки України у сфері безпілотних літальних апаратів. За її даними, Вашингтон зробив значні кроки, які допомогли Україні розпочати та розширити виробництво безпілотників, необхідних для боротьби з російською армією. Про це пише The New York Times 17 січня.

Деталі

Ця підтримка, яка довгий час залишалась в «тіні», включала допомогу в розробці новітніх безпілотників і зміни у підходах до ведення війни. Окрім технічної підтримки, США направили значні кошти – зокрема $1,5 млрд у вересні 2023 року, на розвиток виробництва безпілотників в Україні.

«Ми побачили, як дрони стають все більш важливою частиною боротьби в Україні та будуть відігравати центральну роль у всіх майбутніх конфліктах», – зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Американці також надали допомогу у закупівлі комплектуючих та направили співробітників розвідки до України для підтримки програми розвитку безпілотників.

Після контрнаступу 2023 року, який виявився менш успішним через активне використання російськими військами безпілотників, США збільшили підтримку українських виробників безпілотників і посилили звʼязки між американськими технологічними компаніями та українськими виробниками, пише видання.

Контекст

У травні 2024 року, під час візиту до України, державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав підприємство, яке займається виробництвом українських дронів, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Під час зустрічі обговорювались ключові аспекти виробництва безпілотників, логістика в умовах війни, а також важливість локалізації виробництва комплектуючих для БПЛА.

9 січня 2024 року міністр оборони Великої Британії Джон Гілей оголосив, що Велика Британія, разом із союзниками по НАТО, надасть Україні 30 000 FPV-дронів в рамках «Коаліції дронів» після підписання контрактів на суму $55,35 млн. Проект фінансується Великою Британією, Данією, Нідерландами, Латвією та Швецією.