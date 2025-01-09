Велика Британія та союзники НАТО передадуть Україні 30 000 FPV-дронів на понад $55 млн

Велика Британія разом з іншими країнами – членами НАТО надасть Україні 30 000 FPV-дронів після укладення контрактів на $55,35 млн у межах «Коаліції дронів». Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілей, передає пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

Фінансування забезпечують Велика Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.

Ці передові FPV-дрони надають Україні можливість ефективно протистояти російській агресії, даючи Збройним силам України можливість маневрувати поза російською протиповітряною обороною для нанесення ударів по ворожих позиціях та бронетехніці, заявили у відомстві.

Контекст

Коаліція дронів була створена в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Латвія та Велика Британія виконують провідну роль у її керівництві. До складу коаліції входять 16 країн-партнерів, які активно постачають Україні дрони.

Основна мета коаліції – забезпечити Збройні сили України безпілотними системами та сприяти розвитку їх виробництва.

15 квітня 2024 року Канада оголосила про передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів SkyRanger в рамках коаліції дронів, а Литва оголосила про виділення €3 млн на виробництво FPV-дронів. Крім того, Нідерланди заявили про постачання дронів Heidrun RQ-35 на суму €200 млн у співпраці з Данією та Німеччиною. Німеччина також заявила про передачу розвідувальних дронів VECTOR 211.

У липні 2024 року Латвія в рамках коаліції відправила в Україну партію з понад 500 безпілотників.