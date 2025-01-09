Велика Британія та союзники НАТО передадуть Україні 30 000 FPV-дронів на понад $55 млн

Велика Британія разом з іншими країнами – членами НАТО надасть Україні 30 000 FPV-дронів після укладення контрактів на $55,35 млн у межах «Коаліції дронів». Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілей, передає пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Деталі
- Фінансування забезпечують Велика Британія, Данія, Нідерланди, Латвія та Швеція.
- Ці передові FPV-дрони надають Україні можливість ефективно протистояти російській агресії, даючи Збройним силам України можливість маневрувати поза російською протиповітряною обороною для нанесення ударів по ворожих позиціях та бронетехніці, заявили у відомстві.
Контекст
Коаліція дронів була створена в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі «Рамштайн». Латвія та Велика Британія виконують провідну роль у її керівництві. До складу коаліції входять 16 країн-партнерів, які активно постачають Україні дрони.
Основна мета коаліції – забезпечити Збройні сили України безпілотними системами та сприяти розвитку їх виробництва.
15 квітня 2024 року Канада оголосила про передачу Україні 450 багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів SkyRanger в рамках коаліції дронів, а Литва оголосила про виділення €3 млн на виробництво FPV-дронів. Крім того, Нідерланди заявили про постачання дронів Heidrun RQ-35 на суму €200 млн у співпраці з Данією та Німеччиною. Німеччина також заявила про передачу розвідувальних дронів VECTOR 211.
У липні 2024 року Латвія в рамках коаліції відправила в Україну партію з понад 500 безпілотників.
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