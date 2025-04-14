Україна передала США пропозиції до угоди про надра – Стефанішина

Під час технічних консультацій у Вашингтоні минулої п’ятниці українська делегація передала США пропозиції Києва з угоди про корисні копалини. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в ефірі загальнонаціонального телемарафону 14 квітня.

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Вона зазначила, що сам факт консультацій є позитивним сигналом. За її словами, українська сторона представила всі підготовлені та узгоджені пропозиції, які стали предметом обговорення.

Однак Стефанішина уточнила, що це не останній етап, і переговори триватимуть, доки не буде досягнуто згоди.

До консультацій з угоди про мінерали зі США долучилися представники міністерств юстиції та економіки України.

Контекст

11 квітня у Вашингтоні пройшли переговори між Україною та США про доступ американської сторони до українських мінеральних ресурсів. За інформацією Reuters, яка посилається на джерело та представника Мінфіну США, дискусії відбувалися в напруженій і «антагоністичній» атмосфері.

Напругу спричинила нова пропозиція адміністрації Трампа, яка виявилася більш «вимогливою» та «амбітною» порівняно з попередньою версією. Згідно з проєктом угоди, США отримали б пріоритетний доступ до українських родовищ, а всі доходи від видобутку – як державними, так і приватними підприємствами – спрямовувалися б до спільного інвестиційного фонду. При цьому документ не включає гарантії безпеки, які є ключовим пріоритетом для України.

Джерело також повідомило про «несподіваний пункт» – вимогу передати контроль над газопроводом російського «Газпрому», що проходить через Україну до Європи, Міжнародній фінансовій корпорації розвитку США (DFC).

Представник Мінфіну США назвав переговори «технічними». За даними джерела, Україна залучила юридичну фірму Hogan Lovells для консультацій про угоду.