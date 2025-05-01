Стрес спонукає українців більше інвестувати у власне здоровʼя – дослідження

Високий і затяжний стрес, що тримається на рівні близько 90%, спонукає українців приділяти більше уваги здоров’ю. Про це йдеться у дослідженні Gradus Research.
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Деталі
- 52% опитаних зазначають, що догляд за собою потребує більших зусиль, ніж раніше, а 39% відчувають емоційне вигорання.
- На тлі економічних труднощів українці частіше орієнтуються на ціну товарів: 64% обирають бюджетні бренди, і лише 25% надають перевагу преміальним. Однак молодь (покоління Z і Y) дедалі частіше готова інвестувати в дорожчі продукти.
- Війна змінила українців, зробивши їх гнучкішими, уважнішими до себе та близьких і більш вибірковими, зазначає соціологиня та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.
- Споживачі поступово повертаються до спонтанних покупок: у 2025 році 21% опитаних купують імпульсивно, особливо серед молоді. Структура витрат змістилася: українці більше витрачають на їжу, ліки та комунальні послуги, економлячи на розвагах і техніці.
- Водночас сімейні свята, як-от дні народження чи Великдень, залишаються важливим джерелом емоційної підтримки.
Контекст
Дослідження, виконане Gradus Research, проводилося шляхом самозаповнення анкети через мобільний додаток Gradus. Вибірка репрезентує населення міст України з населенням понад 50 000 осіб віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій.
Польовий етап відбувся 21-24 березня 2025 року. Обсяг вибірки: 1000 респондентів.
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