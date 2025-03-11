Стрес та надія на бізнес. Що українці думають про державу, демократію та своє майбутнє? Сім графіків про зміни за три роки війни від ректора KSE Тимофія Бріка

Три «дзвони», дві «ключки» та велика «дзиґа». Так соціолог і ректор Київської школи економіки Тимофій Брік описує зміни, які сталися з українським суспільством за три роки великої війни. Що ховається за назвами цих графіків?

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №7 [34] за лютий — березень 2025 року.

Війна кардинально змінила українське суспільство. Але коли змін стає забагато, помічати їх складніше, та й описати в одному тексті неможливо. Соціологи з Академії наук видали 450‐сторінкову книгу, у якій 17 розділів, де дослідили зміни у житті українців: від психологічного стресу до політичних поглядів і трудової зайнятості.