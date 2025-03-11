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Стрес та надія на бізнес. Що українці думають про державу, демократію та своє майбутнє? Сім графіків про зміни за три роки війни від ректора KSE Тимофія Бріка

Тимофій Брік /KSE Institute
Тимофій Брік
Контриб’ютор Forbes

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Брік /KSE Institute

Тимофій Брік, ректор Київської школи економіки. Фото KSE Institute

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Три «дзвони», дві «ключки» та велика «дзиґа». Так соціолог і ректор Київської школи економіки Тимофій Брік описує зміни, які сталися з українським суспільством за три роки великої війни. Що ховається за назвами цих графіків?

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №7 [34] за лютий — березень 2025 року.

Війна кардинально змінила українське суспільство. Але коли змін стає забагато, помічати їх складніше, та й описати в одному тексті неможливо. Соціологи з Академії наук видали 450‐сторінкову книгу, у якій 17 розділів, де дослідили зміни у житті українців: від психологічного стресу до політичних поглядів і трудової зайнятості.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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