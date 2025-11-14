Соломʼянський районний суд Києва дав слідчому Служби безпеки України дозвіл на огляд приміщень приватного акціонерного товариства «Телеканал Інтер». Про це повідомив «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 6 листопада.

Деталі

Суд дав слідчим дозвіл у справі про зміну власності телеканалу «Інтер». Справу відкрили за підозрою у підробці документів (ч. 1 ст. 358 ККУ) і фінансуванні тероризму (ч.3 ст. 258-5 ККУ).

Експерт встановив, що підпис на копії довіреності від 23 травня 2005 року зробила не та людина, від імені якої він стоїть. Йдеться про підпис колишнього власника «Інтера» Ігоря Плужнікова. На основі цієї довіреності за місяць до його смерті відбулося відчуження акцій каналу на користь асоціації «Діловий світ» Валерія Хорошковського.

Дмитро Фірташ 2025-го купив у російського «Первого канала» 29% акцій «Інтера» за $100 млн. «Первый канал» працює в інтересах РФ і підтримує терористичні структури. Через це українські слідчі розцінюють угоду як фінансування терористичної діяльності.

Статутний капітал і майно ПрАТ «Телеканал Інтер» слідчі визнали речовими доказами. Серед них головний офіс компанії на вулиці Дмитрівській у Києві. Площа будівлі – 6264,7 кв.м.

Слідчий просив оглянути приміщення, щоб визначити його оціночну вартість. В ухвалі суду є посилання, що речові докази з вартістю понад 200 прожиткових мінімумів передають до Нацагентства з управління активами.

Мажоритарним власником «Інтера» став бізнесмен Дмитро Фірташ. На квітень 2024 року його частка становила 59,5%.

Контекст

До Фірташа в Україні з 2021-го застосовані персональні санкції РНБО з блокуванням активів через участь у титановому бізнесі та постачання сировини на військові підприємства Росії. Фірташ заперечує звинувачення Радбезу.

Печерський районний суд у травні 2022-го арештував і передав в управління АРМА корпоративні права 26 облгазів. Потім уряд передав ці активи в управління «Нафтогазу України». Причина арешту – 1,5 млрд грн несплати за користування мережами. Групу РГК пов’язують із Дмитром Фірташем.

Це не вплинуло на медіагрупу бізнесмена, яку він контролює через групу компаній Group DF. У червні 2024-го Inter Media Group Дмитра Фірташа подала заявку на участь у цифровому телемовленні. Паралельно група зареєструвала торгову марку каналу «Інтер Україна».

СБУ в травні 2023-го повідомила підозру Фірташу та його топменеджерам у привласненні державного газу вартістю 18 млрд грн. У звʼязку з цим в Україні заарештували активи Фірташа на суму 7,4 млрд грн.

24 червня 2024-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юридичних осіб терміном ще на 10 років, йдеться в указі голови держави. У списку, зокрема, є і український бізнесмен Дмитро Фірташ.