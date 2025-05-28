Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію Inzhur Energy та дозволив продовжити будівництво електростанції в селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Про це повідомила пресслужба Inzhur за результатами засідання суду 28 травня.

Деталі

Справу проти електростанції ініціювала Києво-Святошинська окружна прокуратура. Суд визнав її звинувачення необґрунтованими, не побачивши підстав для обмеження будівництва, та скасував ухвалу Києво-Святошинського районного суду про його заборону.

«Рішення суду дозволяє розморозити будівництво, але не дозволяє розпоряджатися земельною ділянкою, зокрема продавати її», – сказала після засідання суду адвокатка LCF Анастасія Діденко, яка захищає інтереси Inzhur.

Компанія поновить будівництво 29 травня, йдеться у повідомленні Inzhur. Першу чергу проєкту потужністю 18 МВт планують завершити до жовтня 2025 року.

Контекст

За даними Inzhur, проєкт загальною потужністю 34 МВт реалізується в межах президентської програми розвитку малої генерації за контрактом з НЕК «Укренерго». Компанія наголосила, що отримала всі дозволи для будівництва електростанції.

Inzhur почала будувати електростанцію у селі Софіївська Борщагівка у листопаді 2024-го, запустити планували до 1 жовтня 2025-го – це дедлайн, встановлений оператором української енергосистеми «Укренерго», з яким Inzhur підписала контракт на надання послуг із балансування енергосистеми.

Ділянку, на якій розпочали будівництво електростанції, Inzhur придбала в 2018-му.

Будівництво електростанції Inzhur Energy в селі Софіївська Борщагівка було зупинено рішенням суду у квітні. Частина місцевих жителів проти зведення обʼєкту, який теоретично може стати ціллю російських ракет, а прокуратура стверджує, що Inzhur порушує містобудівельні норми. Які шанси завершити будівництво чи повернути кошти інвесторів, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.